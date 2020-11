Emery, a Nico Pareja: "Gracias por todo lo que nos diste en el campo, en el vestuario y fuera de él".

El anunció de la retirada de Nico Pareja a sus 36 años ha provocado multitud de reacciones entre los que un día fueron sus compañeros de vestuarios, clubes o entrenadores. Este ha sido el caso de Unai Emery, un técnico muy unido al central argentino en buena parte de su carrera.



Ambos coincidieron en el Spartak de Moscú y cuando Emery fue fichado por el Sevilla FC, el vasco no dudó en poner su nombre sobre la mesa de Monchi para su nuevo proyecto en Nervión. El resultado fue inmejorable, titularísimo en sus dos primeras temporadas, sólo una rotura de ligamentos al final esa segunda campaña le impidió seguir jugando y siendo titular con Emery en la tercera y última del vasco en el banquillo nervionense con un balance de tres Europa Leagues.



Por todo ello, el que fuera preparador nervionense, ahora en el banquillo del Villarreal, quiso mandar un cariñoso mensaje de despedida al que un día fue el capitán de su plantilla. "Nico, enhorabuena por tu brillante carrera, y muchas gracias por todo lo que nos diste en el campo, en el vestuario y fuera de él. Jugadores y personas que te hacen mejorar en todos los aspectos. Me quedo con eso y te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Un abrazo y seguiremos en contacto", ha escrito Emery en su perfil de Instagram, acompañado de una foto junto a Pareja en una rueda de prensa en la etapa de ambos en el Sevilla FC.



El mensaje ha tenido la respuesta del propio exfutbolista, que también agradeció a Emery todo lo vivido junto a él: "¡Muchas gracias míster! Has sido muy importante en mi carrera, he aprendido mucho de ti como profesional y como persona. Hemos pasado grandes momentos y fue un privilegio jugar bajo tu mando. ¡Éxitos y un abrazo grande!".