Fernando: "La Champions es totalmente diferente a la Europa League",

El brasileño Fernando Reges sigue siendo una pieza clave dentro del puzle de Lopetegui en ésta, su segunda temporada para ambos en Nervión. El pivote es el encargado de darle equilibrio al Sevilla FC, echando una mano al centro de la defensa, como central, cuando las circunstancias lo requieren. Una temporada en el que el plantel sevillista está sufriendo el desgaste de la Champions y el trabajo acumulado durante el final de la temporada pasada, que prácticamente se ha empalmado con la actual después de conseguir la sexta Europa League para el Sevilla FC y disputar la Supercopa de Europa con el Bayern.

"Pienso que tenemos que pasar este momento, que es el más difícil. Lo más difícil va a ser ahora, en noviembre, diciembre y enero. Si pasamos bien, vamos a llegar con posibilidades. Va a ser muy importante estos tres meses", ha afirmado Fernando en declaraciones a Radio Sevilla, donde también se ha referido al esfuerzo que obliga la Champions: "Es una competición totalmente diferente a la Europa League. Tenemos que jugar al cien por cien en la Champions, y luego dos días después jugar la Liga y estar al cien por cien. Tienes que cambiar dos, tres, cuatro o cinco jugadores y a veces no estás listo. En la fase de grupo del año pasado teníamos algunos equipos a los que podíamos gestionar mejor. Ahora no puedes gestionar. A veces, cuando juegas al cien por cien la Champions y luego tienes un partido del campeonato es difícil. Creo que estamos jugando muy bien, creando ocasiones, pero no estamos marcando. Debemos ser pacientes".

Junto a ello, el pivote brasileño se refirió también a la relación con el gol que está teniendo el Sevilla FC en este inicio de temporada, donde no está llegando tanto como les gustaría: "Es el gol, porque nosotros, quitando el partido de Granada, miras los partidos ante Eibar y Athletic e hicimos ocasiones. En Bilbao hicimos un partidazo y no ganamos. Nos falta un poquito también de suerte, creo que las cosas van a cambiar. A veces tienes tres o cuatro ocasiones, no marcas y el partido puede cambiar para el otro lado".

Por último, Fernando agradeció este parón de selección para poder entrenar de otra manera y "equilibrar" cosas, al tiempo que comentó que él corre "como un chaval normal", pese a que ya suma una edad: "No tengo problema ninguno". También elogió el poderío físico de Navas y bromeó asegurando que le "va a preguntar" para saber el secreto de su fortaleza.