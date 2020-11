Jordán: "Por jugar Champions no nos vamos a desinflar".

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para analizar la situación del equipo en este parón de noviembre y a las puertas de afrontar unos meses cargados de partidos. "Hemos tenido una buena semana de trabajo y ahora vamos a descansar el fin de semana porque vienen tres meses cargados de partidos", ha comenzado el catalán, que cree que este finde de descanso vendrá bien para recargar pilas: "Hay momentos que estás con la dinámica positiva y te viene mal, otras veces te viene bien, hay que mirar el lado positivo, ahora vamos a jugar cada tres días y nos vendrá bien para recuperar gente que tiene molestias, y a los demás para tener pequeñas dosis de descanso".

El futbolista nervionense ha hecho balance de la andadura del equipo hasta hoy día: "Hemos jugado algún partido sin descasar 72 horas, tenemos una plantilla amplia pero el equipo necesita cierto descanso que merecíamos tanto nosotros como cualquier equipo, pero eso es algo que no controlamos. El equipo empezó bien la Supercopa, pero a raíz de mi expulsión en Granada el equipo se queda con diez y perdemos, luego el Eibar nos da una hostia en nuestro estadio, nos hace daño y entramos en ese bucle de dos partidos perdiendo, vamos a San Mamés y al final nos echamos atrás inconscientemente y lo pagamos. Hemos tenido que pararnos y hablarlo, hicimos un 'reset' y logramos sacar los dos últimos partidos".

La clave es recuperar la solidez defensiva: "El resultado lo determina todo, nosotros sabemos nuestro corte, el año pasado dejamos la portería a cero en muchos partidos y si eso dejamos de hacerlo somos un equipo más vulnerable, si volvemos a dejar portería a cero tendremos más opciones de ganar. Si estamos bien en el aspecto competitivo vamos a tener nuestras opciones, tenemos que intentar no conceder al rival opciones fáciles de resolver, asi es mucho más fácil".

Cuesta mucho ganar: "Nos cuesta ganar pero a todos los equipos, LaLiga es muy competitiva, el fútbol está muy igualado, hemos hecho partidos como el del Rennes con muchas ocasiones, pero me quedo con jugar bien y que me cueste a ganar a no crear este tipo de sensaciones y situaciones. Nos tenemos que hacer fuertes y solventes, que lo hemos sido, y luego tener nuestras situaciones de gol, eso hay que seguir generándolo".

Banega y Rakitic: "Son distintos, son dos grandísimos jugadores, con un talento muy grande pero a nivel de juego tiene matices distintos, cada uno aporta sus virtudes, a nivel de creación de juego Éver siempre jugaba muy cerca de la defensa, estaba cómodo ahí, Iván combina las dos cosas, llega muy bien al área rival, estoy encantado de haber tenido a Éver y de tener ahora a Iván".

Repetir puestos Champions es complicado: "Lo que hicimos el año pasado es muy difícil, ganar así la Europa League y quedar cuartos empatados con el tercero es una temporada espectacular, es muy difícil hacer la temporada que hicimos el año pasado, pero este año confío muchísimo en mi equipo, esto acaba de empezar, hay que tener tranquilidad y confío mucho en ellos, estoy seguro que vamos a estar arriba, hay clubes que están muy bien pero la temporada es muy larga".

Jugar Champions pasa factura en Liga: "Para nada, bajo mi punto de vista no creo que por jugar Champions nos vayamos a desinflar, estamos bien situados y eso suma tanto a la plantilla como al club. No sé qué se hablará fuera pero el jugar Champions no influye en lo negativo para el equipo".

Su posición favorita en el campo: "Soy un jugador me gusta tener bastante recorrido, estar en contacto con el balón, llegar de segunda línea y también defender, lo más cómodo para mí no es jugar detrás del punta, pero en cualquier posición del centro del campo la puedo ocupar sin problemas, pero lo importante es tener movilidad y ubicarse bien".