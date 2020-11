Bono, titular en el holgado triunfo de Marruecos; En-Nesyri, ausente

La selección de Marruecos se ha impuesto de manera holgada a la República Centroafricana en el doble enfrentamiento que ambas llevarán a cabo a lo largo de este parón de noviembre. 4-1 fue finalmente el triunfo cosechado por Marruecos en el Complejo Mohammed V de Casablanca, en encuentro clasificatorio para la Copa de África de Naciones.

Los 'Leones del Atlas', con el sevillista Youssef Bounou bajo palos, abrieron el marcador en el minuto 10 de juego por medio del delantero Achraf Hakimi, empatando los visitantes empataran a través de Louis Mafuta en el 24'. Hakim Ziyech sería luego el encargado de recuperar la ventaja desde el punto de penalti, consiguiendo posteriormente el que sería el último de su doblete particular. Ya en la segunda mitad, el delantero Zakaria Aboukhlal firmaría su primer gol en la selección nacional, el cual supondría el cuarto y definitivo del partido.

Quien no participó en el partido fue el otro sevillista convocado por el seleccionador marroquí, Youssef En-Nesyri, quien marchó a la convocatoria de su país con ciertos problemas físicos. Como consecuencia de ello, ni siquiera apareció ayer en la relación de suplentes facilitada por su federación. Está por ver ahora si En-Nesyri seguirá en la concentración, estando pendiente aún otro partido contra la República Centroafricana, o si, por el contrario, volverá antes de tiempo a Sevilla.

Marruecos, por su parte, lidera el grupo E de la CAN con siete puntos en su casillero una vez finalizada la tercera jornada de la competición. Mauritana es segunda con cinco. La selección centroafricana ocupa el tercer lugar con tres puntos, siendo Burundi la última con uno.

El próximo 17 de noviembre, Marruecos disputará ante el mismo rival la cuata jornada de la CAN. El partido se jugará en Douala, Camerún.