Carlos Fernández: "Estoy contento de ir entrando pero quiero más y para eso estoy mejorando"

Tras una gran temporada en el Granada, Carlos Fernández se ganó el derecho a luchar por un puesto de titular en este Sevilla. Y eso que estuvo en la agenda de muchos equipos y a punto de salir el último día de mercado rumbo a la Real Sociedad. Sin embargo, el jugador se quedó y desde entonces está enfocado en jugar aunque por el momento en el tercer delantero en discordia para Julen Lopetegui, que está optando más por De Jong y En-Nesyri.

Aprovechando el parón internacional, Carlos Fernández ha atendido a SFC Radio para analizar cómo vivió ese verano y cómo afronta esta temporada. "Lo he llevado día a día. Ha sido un mercado raro para todos y ha habido un poquito de revuelo en torno a mí. Las cosas hasta que no suceden no se pueden dar por hechas. Es verdad que hubo en un momento la opción de salir, pero no se dio y hay que estar centrados en el hoy en el Sevilla. Dejo atrás todo lo que ha pasado porque ya no sirve de nada recordarlo", ha reconocido.

Ahora es momento de entrenar duro para convencer a Lopetegui de tener más minutos: "Es un proceso, adaptarte y llegar después de lo pasado en el verano. Es complicado tener la cabeza en un mismo sitio, pero una vez que quedó todo atrás, había que coger una buena forma física, absorber todo eso que pide el míster para ponerlo al servicio del equipo y dar mi mejor rendimiento para cuando él lo crea oportuno. Estoy contento de ir participando y entrando, pero quiero más y para eso tengo que seguir mejorando en cada entrenamiento. En eso estamos".

Para el guzmareño, es su primera temporada con Julen Lopetegui, al que define así: "Julen es una persona natural y normal. Es cercano con la gente y le gusta estar cerca del jugador, pero luego no se habla más allá. Hablamos de fútbol, de los partidos que vienen... Es algo bueno que seamos tantos y haya tanta competencia, porque con tantos partidos vamos a necesitar de todos y hay una gran plantilla para afrontar los retos que hay por delante".

Una vida en la ciudad deportiva: "Uno recuerda esos desplazamientos con mi madre, que era la que me traía. Tantas categorías y tantos momentos, porque todo eso es muy largo, con momentos de dificultad y lesiones. Todo es necesario para hacerse y creo que ese Carlos Fernández de hace unos años no tiene nada que ver en lo futbolístico ni en lo personal con el de ahora".

Un crecimiento futbolístico difícil: "Cuando en el camino surgen adversidades de todo tipo y ya no solo deportivos, con lesiones que te generan dudas sobre el futuro, siempre soy una persona que ha intentado vivir el presente y no pensar más allá. Preparándome para lo que venga pero disfrutando del hoy. El presente ahora es el Sevilla, estoy contento por poder disfrutar de cada día e intento aumentar mi nivel para estar preparado y, cuando me toque, hablar en el campo".

Imposible haberlo conseguido sin su familia: "Son muchos momentos, sobre todo cuando era más joven y veía mucho más lejos estar aquí sentado. Mis padres dejaron su vida de lado para que yo pudiese ser feliz. Con el paso de los años, cuando poco a poco parecía que las cosas se iban encaminando, fueron llegando personas a mi vida a las que les estaré siempre agradecido y que juntos formamos un equipo maravilloso. Estamos preparados para vivir cada buen momentos que nos toque vivir. Estoy orgulloso de los padres que tengo y de haber coincidido en el camino con estas personas".

Carlos Fernández aficionado vs. Carlos Fernández futbolista: "Hay dos Carlos Fernández. Uno es el aficionado, que lleva toda la vida siendo sevillista y abonado y que ha ido con sus padres al campo. Luego está el profesional, que quiere jugar, dar su máximo nivel y se juntan un poco los dos. Las ganas del futbolista y el hacerlo en su casa, del aficionado. A cualquier canterano que se le haga esta pregunta dirá lo mismo, y si es triunfando en aquí pues mucho mejor".

Sabe lo difícil que es para un canterano jugar en el Sevilla: "En los últimos años, creo que el Sevilla ha demostrado que está entre los mejores de Europa y tiene una exigencia muy grande. El proceso del jugador de cantera es complicado y más en esta última etapa. Pero el canterano está preparado para encontrar otros caminos si no puede ser aquí. El club siempre intenta tener a los mejores, así que ese canterano que no ha terminado de madurar tiene que encontrar otras vías, como yo tuve que irme cedido al Deportivo y al Granada".

El ejemplo de Jesús Navas para un canterano: "Como canterano, uno sabe lo que es el 16 para este club y lo importante que ha sido y sigue siendo la figura de Antonio para tantos niños, que sueñan con hacer lo que hizo él. Ahora lo lleva Jesús y al ritmo que va creo que me voy a retirar yo antes que él y va a estar complicado, pero aunque no lo lleve, sé bien lo que significa. Creo que Jesús lo honra muy bien".

Echa de menos a la afición en el campo: "La afición tiene que estar contenta por tener un canterano más en el primer equipo, que va a darlo todo, va a morir en cada partido para defender la camiseta del Sevilla como sevillista que es y como harían ellos. Intentar darles muchas alegrías, que la temporada sea muy bonita y que aunque sea de la distancia por la situación que vivimos, podamos tener muchas cosas buenas este año".