Navas espera la llamada de Monchi

Finalizado el pasado mercado de fichajes, Monchi se tomó unas breves y merecidas vacaciones que aprovechó para hacer el Camino de Santiago junto a su hijo y unos amigos. Unos días de retiro en los que el de San Fernando retomó fuerzas antes de volver al día día y la rutina al frente de la dirección deportiva del Sevilla FC.

Desde entonces, la temporada avanza y las semanas se suceden hasta el punto de estar prácticamente en puertas ya de una nueva ventana de fichajes, la de enero. Ocasión para hacer balance de lo hecho a lo largo de la primera mitad de la campaña y apuntalar aquellas posiciones que puedan estar más flojas.

A lo largo de todo este tiempo, sin embargo, Monchi mantiene abierto otro de los frentes que más preocupa a la parroquia sevillista, que no es otro que el referente a las renovaciones. Y en particular, la del capitán Jesús Navas. Historia viva del Sevilla FC y pieza clave del juego de Lopetegui, el palaciego no tiene prácticamente relevo natural en el lateral derecho, donde se ha asentado en su madurez y donde el técnico sevillista lo exprime al máximo. De ahí sus problemas físicos.

A sus casi 35 años (los cumplre el próximo día 21), Navas acaba contrato el próximo mes de junio, pudiendo negociar como agente libre a partir de enero. Ese extremo, lógicamente, no se antoja preocupante, siendo la intención del palaciego la de seguir ligado al Sevilla FC por varias temporadas más. Si el físico le sigue respetando como hasta la fecha, complicado se antoja ver a Navas defendiendo otra elástica que no sea la del Sevilla FC o la selección española en este tramo final de su carrera, hasta que acabe colgando las botas.

Así, al menos, lo ven todas las partes implicadas en una renovación que hoy por hoy no se ha comenzado a tratar, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por ambas partes. No hay prisa, entienden todos. Aunque las dudas empiezan a surgir ya en el entorno del futbolista, donde saben de las peculiaridades de la temporada actual y las dificultades económicas que presenta el fútbol contemporáneo como consecuencia del coronavirus.

Las semanas pasan, Navas acumula partido tras partido y el físico no perdona. Como muestra, los problemas que le han impedido ir con la selección durante este parón. No cunde el nerviosismo, pero en el entorno sí entienden que no es lo mismo dar el cien por cien domingo tras domingo con el futuro amarrado por varias temporadas, que hacerlo con todo por definir todavía. De ahí que todos estén a la espera de una llamada de Monchi que no acaba de llegar, aunque todos entienden que llegará.

Sin dramatizar, pues nadie duda de que las partes se pondrán de acuerdo. Pero no se tratará de una renovación sencilla; especialmente mientras más se demore en el tiempo. Algo similar a lo que ocurrió en su vuelta, donde los típicos flecos para poder oficializarse la contratación tardaron en cortarse más de lo esperado. Navas cumple 35 años, pero rinde como el que más. Los años de contrato, en esta ocasión, serán determinantes.

Pero no es Jesús Navas el único futbolista de la primera plantilla del Sevilla FC que está pendiente de renovar, sino que son otros cuatro (Mudo Vázquez, Pablo Pérez, Vaclik y Escudero) los que también acaban contrato a final de temporada. Aquí todos los detalles de las renovaciones que debe afrontar Monchi en el Sevilla FC.