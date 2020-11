Ivi: "El Sevilla es un club que te da todo lo que necesitas"

No le va nada mal al exsevillista Ivi López en Polonia, donde suma cinco goles y una asistencia en siete partidos con el Rakow polaco. ESTADIO Deportivo ha tenido ocasión de hablar con él durante una entrevista en la que analiza su momento actual y hace balance de lo vivido como profesional, guardando un grato recuerdo de su paso por el Sevilla FC y su primer filial.

-¿Cómo le va por Polonia?

- La verdad es que muy bien, muy contento. Tuve la oportunidad de venirme a Polonia y muy orgulloso.



-Primera experiencia en el extranjero€ ¿no le dio un poco de respeto cuando volaba hacia Polonia?

- Fue difícil porque nunca había salido de España. El hecho de venir aquí al principio se me hizo un poco extraño. Al principio fue una decisión difícil, estaba entre venir o no venir pero finalmente ha sido la mejor decisión.

-¿Por qué un jugador de su caché firmó por el Raków y no por algún grande de Polonia?

- Fue todo por contacto. Iván González, que fue central en el Wis?a Kraków, trabaja para mis representantes y me dijo que el Raków estaba muy interesado en mí. Iván me dijo que la liga me iba a gustar y que iba a ser feliz jugando al fútbol en Polonia. Había perdido un poco la ilusión tras las últimas temporadas sin jugar mucho en España y viniendo aquí quiero relanzar mi carrera.

-¿Qué otras ofertas tuvo además de la del Raków?

- Pues tenía varias ofertas de equipos de Segunda en España pero no me ilusionaban lo suficiente. Me quedaba un año en el Levante y hubiera querido estar allí pero no pude ser. Me salió la oferta de venir a Polonia y decidí venir.

-¿Era consciente de las expectativas que levantó tu fichaje?

- Sí, sé que no es muy normal que un jugador llegue a la Ekstraklasa tras rescindir con un Primera de España. Soy consciente de ello pero bueno lo que tengo que hacer es demostrar lo que valgo después de los últimos años donde no tenía tanta ilusión.

-Sus primeras semanas en el Raków han sido espectaculares: MVP de octubre, cinco goles oficiales€

- Ojalá fueran así todos los meses. Será difícil mantenerlo. Lo que está claro es que he empezado bien. Los primeros partidos empecé en el banquillo porque el equipo iba como un tiro. Yo quería jugar desde que llegué pero soy consciente de que no es fácil porque si el equipo va bien pues tenía que esperar la oportunidad. Cuando me la dieron demostré que quiero ser titular.

-Como dice, empieza de suplente nada más llegar a Polonia, ¿le dio mala espina la situación?

- Pues sí, cuando recién llegas y ves que no juegas pues desconfias. Uno cree que cuando llega lo va a jugar todo pero te das cuenta de que aquí hay jugadores muy buenos. Hay que pelear por jugar. El míster (Papszun) hablaba conmigo para explicármelo y lo entendí al 100% desde el primer momento.

-¿Qué le diría a aquellos aficionados españoles que decían que había caído muy bajo fichando por el Raków?

- Pues no me importa lo que digan. He venido a demostrar que soy muy válido para poder en un futuro jugar en Primera en España. De todas formas, pienso en el presente, el pasado está atrás, ahora estoy disfrutando en Polonia.

-¿Cómo es el Raków?

- Es como una familia. Llevan poco en Ekstraklasa pero hay un gran grupo. Me tratan muy bien.

-¿Qué sabía de la liga polaca antes de venir?

- Pues no mucho. Lo que pasa es que yo conocía ya a Jorge Félix que jugó aquí y fue mejor jugador de la Ekstraklasa el año pasado. Jugué con él y hablamos mucho sobre el tema, me dijo que hacía mucho frío (risas) pero que era un buen campeonato para crecer.

-Volviendo atrás, ¿cómo vivió su primera temporada completa en la máxima categoría con el Levante?

- Ya había debutado en Primera con el Getafe pero ya con el Levante jugué la campaña completa. No tenía nervios pero cuando saltabas al campo pensabas, ostras, esto es Primera, hay que hacer bien las cosas.

-Luego estuvio en el Real Valladolid en Primera y Huesca y Ponferradina en Segunda antes de llegar al Raków€.

- Son etapas que ya las dejo atrás porque no fueron muy buenas. Fueron años complicados pero las tomo como aprendizaje.

Su paso por el Sevilla FC

-¿Cómo surgió lo de ir al Sevilla FC?

- Pues estaba en el Getafe B pero jugué nueve partidos en Primera con el primer equipo y acabé contrato. Tuve ofertas de Segunda pero le dije a mi representante que la del Sevilla Atlético era la más atractiva. Por suerte ese año subimos a Segunda y lo hice muy bien

-¿Fue la mejor etapa de su carrera hasta ahora?

- Sí, sin duda. Se notó en el campo, jugué a gran nivel e hice muchos goles. Por eso luego me quiso el Levante para jugar en Primera. Todo fue estupendo, los compañeros, el míster (Diego Martínez) me supo llevar muy bien€ Era como una familia, todos se llevan bien allí. Es un club que todo lo que necesitas te lo da. Ojalá pudiera volver porque pasé un tiempo increíble.

-¿Por qué no llegó, pese a sus buenas actuaciones, al primer equipo?

- Pues por mala suerte. Estuve convocado pero me lesioné, eran además los últimos partidos de Liga. En otro encuentro recuerdo que iba a salir yo pero al final salió N' Zonzi. Son cosas que se te quedan como una pequeña espina clavada.

-¿Cómo es la ciudad de Sevilla?

- Espectacular. Vivir allí es increíble. Es 'top' todo. Para mí es una ciudad perfecta para vivir.

-¿Qué amigos has dejado allí?

- No te puedo decir uno en concreto porque son muchos. Todavía tenemos grupos por internet de los que jugábamos en el Sevilla Atlético. Hablamos por ahí y con frecuencia, muchas bromas, mucho cachondeo, nos 'picamos' mucho (risas)€

-¿Cómo viste la rivalidad Sevilla-Betis?

- Uff, impresionante. La verdad es que es de las rivalidades más fuertes del mundo. No me imaginaba que fuera a ser tan grande hasta que estuve en Sevilla. Pude notarla cuando iba al campo.