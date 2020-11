En-Nesyri, con problemas, trabaja al margen con Marruecos.

El delantero Youssef En-Nesyri es uno de los futbolistas de la primera plantilla del Sevilla FC que se encuentra concentrado con su país durante la presente fecha FIFA. El internacional marroquí acabó con molestias el último partido de LaLiga en el que el Sevilla FC se impuso por 1-0 a Osasuna, de ahí que los de Nervión intentaran que el ariete, al igual que Navas y Acuña, se acabara quedando en la capital hispalense y no viajara con su respectiva selección.

Sin embargo, eso no fue posible y, pese a las gestiones de los sevillistas, En-Nesyri acabó viajando hasta su país, donde el combinado nacional de Marruecos prefería analizar 'in situ' el alcance de sus molestias de cara al doble enfrentamiento ante la República Centroafricana, ambos clasificatorios para la Copa de África de Naciones.

Estos antecedentes explican, por tanto, la ausencia este pasado viernes del delantero sevillista durante la victoria de Marruecos por 4-1 en el Complejo Mohammed V de Casablanca; un encuentro en el que En-Nesyri no disputó ni un sólo minutos puesto que ni estuvo convocado.

Así lo han hecho saber fuentes del equipo nacional de Marruecos a ESTADIO Deportivo, asegurando que su ausencia en la lista de convocados para el partido se debía a una lesión que lo tiene trabajando al margen del resto del grupo que dirige Vahid Halilhodži?.

En principio, no se trataría de una lesión de importancia, siendo más esos problemas físicos con los que acudió a la selección y que desaconsejan una carga innecesaria de trabajo que pudiera causarle un mal mayor. Pese a ello, las mismas fuentes aseguran a este diario que los problemas físicos de En-Nesyri no son sinónimo de que el delantero acabe abandonando la concentración marroquí antes de tiempo, pues aún no está descartado para el próximo partido que Marruecos debe disputar ante la República Centroafricana, el próximo día 17 en Douala (Camerún).

Mientras tanto, el delantero del Sevilla FC seguirá realizando trabajo individualizado bajo la atenta mirada de los especialistas del cuerpo técnico nacional de su país. En definitiva, un mal menor para los intereses deportivos del Sevilla FC, que temía porque el ariete pudiera llegar peor de sus molestias de la concentración con Marruecos. Pese a ello, la situación no deja de poner en entredicho la idoneidad, o no, de los compromisos internacionales en este ambiente de pandemia.

Siendo varios ya los futbolistas internacionales que han dado positivo en coronavirus tras ir con su selección, podría darse el caso de que en En-Nesyri hubiera puesto en juego su salud al salir de la burbuja en la que los profesionales se encuentran inmersos sus equipos durante LaLiga para atender a la llamada de una selección con la que podría acabar no disputando ni un sólo minuto por lesión. Algo que de acabar confirmándose, lógicamente, aumentaría el malestar de la entidad sevillista.

Al margen de ello, cabe destacar que En-Nesyri es un fijo en el combinado magrebí, liderando Marruecos el grupo E de la CAN con siete puntos en su casillero una vez finalizada la tercera jornada de la competición. Mauritana es segunda con cinco. La selección centroafricana ocupa el tercer lugar con tres puntos, siendo Burundi la última con uno.