El posible regreso de Nico Pareja al Sevilla F.C.

Nico Pareja anunció días atrás su retirada del fútbol debido a sus problemas con las lesiones y en su despedida se acordó especialente del Sevilla por lo vivido en Nervión y el cariño que siempre ha recibido en el club y por parte de la afición. Por ello, cuando ahora se le pregunta por su futuro es inevitable referirse a la posibilidad de regresar a la entidad en la que militó durante cinco temporadas.

Lógicamente, asegura que todavía es pronto para tomar cualquier decisión, pero no esconde su entusiasmo por ocupar, algún día, un cargo en el Sevilla, como ha ocurrido, por ejemplo con Escudé. "¿Volver al Sevilla? Claro que sí. Es una idea que no descarto, pero es pronto. Estoy abierto a todo tipo de proyectos que se me presenten",señaló en Muchodeporte el ya excentral, que ha aprendido mucho de sus entrenadores y de personas como Monchi: "De Monchi claro que uno aprende muchísimo. Hablamos de uno de los mejores en lo suyo. Tengo información de sobra para aprender".

Pareja ha vivido 'in situ' el crecimiento del Sevilla y lo toma como ejemplo para muchos clubes, asegurando que no le ve techo. "El Sevilla es un club que en los últimos años no ha parado de crecer, pero yendo paso a paso, partido a partido. Temporada a temporada. Es un club que no tiene techo, si no se sale de este guion. Es un equipo muy sólido, tiene un gran entrenador€ Ojalá a final de año podamos hablar de un Sevilla que ha logrado grandes cosas", comentó Pareja, que ve similitudes entre el entrenador con el que ganó títulos en Nervión y el actual.

"Lopetegui es un entrenador de un perfil parecido al de Emery. Sus equipos son muy intensos, sólidos a nivel defensivo. Buscando siempre el error del rival con un gran desgaste físico. En eso se parecen mucho", explicó el argentino.