El once preferido de Lopetegui

El reparto de minutos de Lopetegui ofrece pistas muy evidentes sobre las preferencias de Lopetegui a la hora conformar el once, porque, aunque ha tratado de dosificar esfuerzos, con las rotaciones, se aprecia con claridad los futbolistas que cuentan con mayor confianza por parte del técnico.

De hecho, del ranking de minutos sale un once prácticamente definido con el matiz de que hay dos jugadores que comparten la condición de número 11, Óliver Torres y En-Nesyri, ambos con 460 minutos. El resto no admite dudas, con diez jugadores que muy habitualmente integran la alineación del preparador de Asteasu. Y no es casual, porque el único puesto sin definir en relación a los minutos es el flanco izquierdo, ocupado por el marroquí, a veces incluso por Óliver, o Munir y Ocampos, cuando Suso ocupa la derecha. Se supone que dicha posición está reservada a Idrissi para cuando esté listo.

El más utilizado hasta ahora es Diego Carlos, el único que supera los 1.000 minutos, seguido por Jesús Navas, sin el pleno por la expulsión ante el Krasnodar y la lesión contra Osasuna. Ocampos y Bono están por encima de los 800 minutos y en el escalón de los 700 se encuentra el centro del campo de gala, con Fernando, Rakitic y Jordán, con Marcos Acuña de por medio.

El primero delantero en aparecer es el titular para Lopetegui, un De Jong con 652', por delante de Koundé, entre los once a pesar de haberse perdido tres choques con coronavirus. Tras el francés hay un escalón, pues de sus 604 minutpos se pasa a los 460 de Óliver Torres y En-Nesyri.