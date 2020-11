La crítica de Luis Alberto a la Lazio que le costará una multa

El ex sevillista Luis Alberto se enfrentará en los próximos días a una multa de su club, la Lazio, después de que publicara unos mensajes polémicos en sus redes sociales referidos a unas decisiones económicas de la directiva, informó este lunes el cuadro romano.

"Muy bonito todo, pero cuándo cuidamos lo de dentro? Aparentar", fue el mensaje recientemente publicado por Luis Alberto en su cuenta de Instagram, acompañado por una cara enfadada, poco después de que la Lazio presentara su nuevo avión privado personalizado con los colores del club.

Al darse cuenta del revuelo mediático que despertó su mensaje, Luis Alberto pidió perdón el pasado viernes por haber "hecho una tontería". "Siempre he dicho lo que pienso. El dinero no es todo y es un momento difícil. No lo dije solo por mí, lo dije por todos, quiero que el Lazio trabaje para el bien de todos. Soy el primero en asumir mis responsabilidades, he hecho una tontería", reconoció.

Sin embargo, el primer mensaje de Luis Alberto ha sido interpretado como una crítica al club por el pago de los sueldos de los futbolistas en el último período, con posibles retrasos causados por la pandemia del coronavirus, algo que provocará una multa, según informó este lunes el director de comunicación del Lazio, Stefano De Martino.

"Luis Alberto es un jugador extraordinario, es fundamental para el Lazio, pero las reglas valen también para él. Si haces consideraciones equivocadas, incluso si es de forma instintiva, el club toma sus medidas, así como lo haría con cualquier jugador", aseguró en declaraciones a la radio oficial del equipo romano.

"Si debe intervenir, el club interviene y eso pasará también con Luis Alberto", agregó.

El centrocampista andaluz, de 28 años, es un indiscutible líder del vestuario del Lazio y renovó recientemente su contrato hasta el 30 de junio de 2025.

En esta temporada ha disputado siete partidos y ha marcado un gol, entre la Serie A y la Liga de Campeones, a la que la Lazio ha regresado este curso tras trece años de espera.