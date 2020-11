El entrenador del Ciudad de Lucena, su pasado sevillista y la conversación con Del Nido junior

Un reciente estudio del Centro de Investigación, Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE) cataloga al Sevilla FC como el quinto mejor club español de este siglo, pero llama la atención que en la Copa del Rey sea el segundo, sólo por detrás del FC Barcelona. Dicha competición ha dado muchas alegrías en los últimos tiempos a los nervionenses, pero hay ganas de resarcirse de la prematura eliminación del curso pasado ante el Mirandés.

En esta ocasión, los de Lopetegui comenzarán su andadura en el torneo del K.O. ante el Ciudad de Lucena, en una eliminatoria a partido único que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de diciembre. Un rival, el cordobés, que lidera su grupo de Tercera división junto al Puente Genil, con 9 puntos de 12 posibles, gracias en parte a su victoria por la mínima sobre el Sevilla C.

Por ello, se trata de un conjunto conocido, que además es entrenado por Dimas y David Carrasco, ex preparadores físicos del club sevillista que luego dieron el salto a los banquillos y estuvieron al frente del Juvenil A en División de Honor en la 17/18, tras su paso por el Europa FC de Gibraltar. Y como no podía ser de otro modo, la ilusión por enfrentarse a su ex equipo es máxima.

"Me ha encantado el sorteo. Estamos locos... Estábamos diciendo ayer, en una videollamada con José María del Nido junior, que ojalá nos tocara el Sevilla... Y mira que había equipos en el bombo, qué casualidad. Estamos muy contentos", ha destacado en los medios del club Dimas Carrasco, primo del actual vicepresidente nervionense, que llevó al conjunto lucentino la pasada campaña al 'play off' exprés de ascenso a Segunda B tras finalizar segundo en su el Grupo X de Tercera.

"Estuvimos a 30 minutos de conseguir el ascenso y este año hemos comenzado fenomenal. Somos un buen equipo, que quiere ser protagonista y que quiere tener el balón, sin la calidad de uno de Champions, pero queriendo llevar la iniciativa y proponiendo fútbol. Intentaremos que los aficionados disfruten", ha avisado el entrenador sevillano, que elogia al que será su rival a mediados del próximo mes: "Me gusta mucho la propuesta de Lopetegui. Es un equipo compacto, muy serio y estoy enamorado de la línea defensiva y sobre todo de Fernando, que es un jugador de otra categoría que le ha dado otra dimensión. Lo analizaremos a ver si le damos al menos un susto. En este tipo de superficie puede que las cosas se igualen, aunque lo primero es disfrutar de la fiesta que supone enfrentarse al Sevilla FC".

Y es que Dimas no esconde la especial ilusión que le hace enfrentarse al equipo en el que se formó como profesional: "El Sevilla es nuestra casa. Además de ser un premio para la ciudad, vamos a poder enfrentarnos a nuestro Sevilla Fútbol Club. También tenemos mucho futbolistas criados en la cantera del Sevilla FC, como nuestro capitán Pablo Gallardo (otro es Víctor Morillo)".

Otro aspecto a tener en cuenta son las características del Municipal de Lucena, con capacidad para 5.000 espectadores. "Las instalaciones son buenas, el campo es grande, con las mismas dimensiones que el Camp Nou, el césped es de última generación pero para mi gusto está un pelín gastado, aunque el balón va a rodar muy bien. No es un campo de Tercera, las instalaciones son muy buenas, aunque el césped ya tiene ocho años y ése es el problema", destacó el entrenador del conjunto lucentino, que espera que al menos pueda entrar algo de público en una cita histórica para su club.

"Desde hoy ya estamos rezando para que esto mejore y si no puede llenarse, que al menos podamos tener algo de público porque esto nos arregla el presupuesto de esta temporada y si hubiera público, casi que de la que viene. Espero que algo nos dejen que entre, en torno a mil espectadores, y quien sabe si aficionados del Sevilla se podrían desplazar a ver a su equipo, que en LaLiga no pueden hacerlo", sentenció.