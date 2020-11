Monchi, el estado de Navas y Acuña y la situación de los que acaban contrato

Tras el parón liguero motivado por los compromisos de las selecciones, el Sevilla FC prepara ya la visita del Celta, que tendrá lugar el próximo sábado a las 18:30 horas. De ese modo, lo de Lopetegui arrancarán un auténtico maratón de 11 partidos de aquí a final de año, con la obligación de sumar su segunda victoria consecutiva en casa después de romper ante Osasuna, no sin sufrimiento, una negativa racha de tres derrotas consecutivas que les alejó de la cabeza.

Para la cita ante los gallegos, el técnico vasco podría contar ya con Suso e Idrissi, pero los focos se centran en el estado físico de Jesús Navas y Acuña. Ambos tuvieron que retirarse lesionados ante Osasuna, por lo que fueron desconvocados por sus selecciones, y este pasado lunes seguían sin entrenarse en la vuelta al trabajo de la plantilla sevillista.

Al respecto, el director deportivo, Monchi, ha lanzado un mensaje de optimismo, pero al mismo tiempo ha defendido la política del club de no publicitar los partes médicos de sus jugadores, siendo difícil conocer su estado real dado que todos los entrenamientos son a puerta cerrada y también se ha restringido la entrada de los medios gráficos, que cubrían habitualmente el primer cuarto de hora de las sesiones, a un sólo día por semana.

"A veces hay que comprender que el exceso de información puede ser una ventaja para los rivales, tenemos que jugar nuestras cartas. En un mundo tan global, llega al segundo a cualquier rincón del mundo. Si a veces no damos la información, es porque no es algo grave, fuimos de los primeros en dar luz a los positivos. En el caso de Jesús jugamos con los tiempos. Está progresando bien, igual que Acuña, y vamos a ver cómo va el trabajo de esta semana para concretar al máximo cuando sería la reaparición. Estamos ante un profesional como la copa de un pino y no hay que asustarse", señaló el isleño sobre los dos lesionados en 7TV.

Además, Monchi se refirió a otro asunto que atañe al palaciego, que acaba contrato en junio. Tanto él como Escudero, Vaclik, Franco Vázquez y el canterano Pablo Pérez esperan una llamada suya, si bien el de San Fernando se lo toma con calma: "Estamos en fase de valoración. Ellos están contentos en el Sevilla, son jugadores que han tenido una participación importante, que este año también están contando. Es un tema que tendremos que afrontar con tranquilidad y con el convencimiento de que hacemos lo mejor para las dos partes".

Por otro lado, el ex cancerbero también se detuvo en la conquista de la Europa League el pasado mes de agosto, destacando su valor para hacer feliz al sevillismo en unos difíciles momentos: "Creo que la gente valora lo que hace el Sevilla más allá de los colores. Al sevillismo le hemos dado un motivo de felicidad en un momento en el que todo era muy oscuro. No hemos sido capaces de paliar los efectos negativos, pero sí hemos dado algo de luz. Eso es la mayor satisfacción, hacer feliz a la gente. En estos momentos tan difíciles, mucho más. Hemos sido capaces de alegrar casas, familias, con la consecución de la sexta Europa League. Si bonito es levantar el trofeo, más bonito es hacer feliz a los demás".