Gudelj, De Jong y Vaclik cierran la participación internacional del Sevilla; el checo fue sustituido al sufrir mareos

LaLiga regresa esta semana después del largo parón internacional, una vez concluidos los diferentes compromisos de las selecciones, finalizados ayer. En el caso del Sevilla, con las participaciones de Vaclik, Gudelj y De Jong.



Los tres tuvieron minutos, aunque con diferente reparto. En el caso del cancerbero nervionense, después de no jugar en el amistoso ante Alemania y sí disfrutar de los 90' contra Israel, esta noche ha participado en el primer tiempo contra Eslovaquia. Vaclik fue relevado al no encontrarse bien, según el seleccionador checo, Jaroslav Silhavy: "Se encontraba algo mareado. No sabía qué le sucedió. Estaba tembloroso".

fue el que tuvo más protagonismo de los tres, siendo sustituido en el 90' ante Rusia, goleada 5-0 por un cuadro balcánico que evita así el descenso en la Liga de Naciones.Por último,partió desde el banquillo en la visita de Países Bajos a Polonia. Los holandeses remontaron el tanto inicial polaco para acabar venciendo 1-2, merced a los tantos de Depay, de penalti, y Wijnaldum. El sevillista saltó al terreno de juego en el 84', sustituyendo a Daley Blind.