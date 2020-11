Maxime López se empeña en llamar la atención de Monchi

Maxime López no escondió en ningún momento su ilusión por militar en el Sevilla e incluso fue una decepción para él que Monchi se decantara por otra vía y la operación no llegara a buen puerto. En Francia llegó a darse casi por cerrado su fichaje y, de hecho, hubo posibilidades reales de que se produjera, pero no se alcanzó un acuerdo y cuajó la primer opción, Rakitic, declinándose finalmente la llegada del marsellés, muy del gusto del director deportivo nervionense.

Esta puerta cerrada no impidió que Maxime Lopez saliera del Olympique de Marsella, lo que sucedió el ultimo día de después de no gozar de continuidad en el arranque de la Ligue 1 a las órdenes de André Villas-Boas, cuya permanencia en el Velodrome era una de las razones por la que quería irse. Con cada vez menos minutos en las primeras jornadas de la competición francesa, el centrocampista se marchó al Sassuolo en el ocaso de la ventana de transferencias pero como cedido.

A pesar de no haber salido nunca de Francia y la complejidad del fútbol italiano, Maxime López se ha adaptado a la perfección y ha ofrecido rendimiento inmediato, hasta el punto de convertirse en una pieza importante en el conjunto neroverdi. De hecho, ha sido titular en todos los partidos menos en el primero, recién llegado, y ha completado los dos últimos. Con él en el campo, el Sassuolo ha sumado dos victorias y dos empates y marcha segundo en la tabla tra sel Milan.

Además, López se estrenó como goleador en la victoria ante el Nápoles y se ha ganado la confianza del técnico, Roberto de Zerbi, que le halagó tras su primer tanto: "Sabe jugar al fútbol, ha disputado más de 100 partidos ante un público exigente y aguanta la presión".

El Sassuolo pactó con el Marsella una opción de compra de baja cuantía, que, según 'L'Equipe, oscila entre uno y tres millones y que se haría obligatoria si disputa 20 partidos. Una cifra muy inferior a la que exigía el Olympique a los nervionenses, algo menos de diez millones de euros. En su momento, el jugador puso de su parte, realizando varios guiños al Sevilla, y Monchi permanence atento a su evolución mientras que Maxime se empeña en llamar su atención con un rendimiento destacado en Italia.