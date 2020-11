Así es Idrissi: "Me encantan los uno contra uno; tengo buen regate y buen disparo"

El sevillismo arde en deseos por ver en acción a Oussama Idrissi (24), quien asegura tener, en una entrevista exclusiva concedida a ESTADIO Deportivo, "buen regate y buen disparo". Y, desde luego, los 17 goles y 10 asistencias que firmó la temporada pasada invitan a pensar que tiene mucha razón.

"Soy un extremo. Me encantar hacer acciones de uno contra uno para crear oportunidades para mi equipo. Pienso que tengo un buen regate y un buen disparo. Y también preparar asistencias para mis compañeros. Pienso que en eso puedo ser útil para el equipo. Ayudar para hacer goles, jugar buen fútbol, disfrutar del juego y ganar muchos partidos", desgrana.

Enamorado del uno contra uno

Precisamente, lo que le falta a este Sevilla FC de Lopetegui es velocidad por fuera y desborde, pues para transiar veloz sólo cuenta con un Lucas Ocampos que, al menos hasta el momento, no está tan fresco como la temporada pasada. E Idrissi insiste: él lo puede aportar. "Soy un jugador de banda y me gusta regatear mucho, y combinar con mis compañeros. Lo que me hace un jugador exitoso es que puedo hacer acciones de uno contra uno. Me encantaría hacerlo muchas veces en los partidos para hacer felices a los aficionados", desea.

No se marca objetivo en cuanto a cifras

"Para ser honesto, soy una persona que no se marca un número de goles o un número de asistencias. Para mí, lo importante es ganar partidos para el equipo. Cada vez, cada día, cada entrenamiento, cada partido cuando salto al campo lo que yo quiero es divertirme, jugar buen fútbol, estar en forma y estoy seguro de que los goles y las asistencias llegarán. Por su puesto, yo soy un extremo, soy un atacante, y me gusta hacer goles y crear asistencias para ser útil para el equipo. Al final los atacantes viven para los goles y las asistencias, y es lo mismo para mí. Pero no tengo un número en mi cabeza de goles y asistencias. Quiero dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a ganar partidos y los goles y las asistencias llegarán", comenta un Idrissi que prefiere actuar en el lado siniestro, lo que, con permiso de Suso, podría devolver a Ocampos definivamente a la derecha: "Soy diestro, pero en los tres o cuatro últimos años he jugado en la parte izquierda y prefiero jugar en la banda izquierda. Finalmente, es el entrenador el que decide, pero personalmente me gustaría jugar en la izquierda".

Vio el triunfo de Marruecos, con gol de En-Nesyri

"Por supuesto, vi el partido de Marruecos. Ganó 0-2 y mi compañero Yussef (En-Nesyri) marcó. Tenemos un buen equipo, con mucho talento y estoy feliz por formar parte del equipo nacional de Marruecos. Pero me hace más feliz formar parte de la familia del Sevilla", comenta un jugador que, en las categorías inferiores, era internacional con Países Bajos.

Si da su mejor nivel, espera volver con Marruecos

"Tengo que mostrar al entrenador que puedo ser útil para el equipo. Si hago lo mejor que sé sobre el césped y muestro un buen nivel siempre tendré la oportunidad de ser seleccionado. Ahora no estoy jugando y el seleccionador (Halilhodzic) no llama a los jugadores que no están disputando partidos", termina Idrissi en parte de su conversación con ED.