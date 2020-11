El Arsenal quiere a Omar Rekik.

Monchi terminó decantándose por Karim Rekik en el reciente mercado estival de fichajes para reforzar el centro de la defensa. El club sevillista se hacía con los servicios del zaguero, internacional por Holanda, aunque no habría que descartar que el director deportivo nervionense se interesara o preguntara por otro Rekik, Omar, el hermano del hoy jugador del Sevilla, y también jugador del Hertha Berlín.

Defensa central, como el actual futbolista sevillista, tiene 18 años y se trata de una de las promesas del panorama continental. Hay que recordar su brillante participación en la UEFA Youth League 18/19, lo que llevó a que varios clubes se interesaran por él, entre ellos varios españoles.

La trayectoria de Omar ha estado ligada a la de su hermano Karim, aunque a diferencia del nervionense, se ha decantado por Túnez. También pasó por el Feyenoord, Manchester City, Marsella y Hertha de Berlín, su club hasta ahora, ya que su próximo destino será la Premier League.

Según varias informaciones recogidas por 'The Sun', el Arsenal ha acordado la llegada de Omar Rekik en enero. Los 'Gunners' ya estuvieron muy interesados por el joven central el pasado verano, aunque la operación no fructificó. Finaliza contrato con el Hertha de Berlín en junio de 2021, razón por la que el Arsenal ha decidido a lanzarse por el prometedor futbolista.

Su destino, según estas mismas informaciones, sería el equipo sub 23 de Per Mertesacker, aunque podría participar con regularidad en la dinámica del primer equipo o contemplar una cesión a la Bundesliga si surgiese una opción interesante. Esta temporada suma ocho encuentros con el filial del Hertha Berlín, con el que estuvo convocado la pasada temporada tres partidos, aunque no debutó.