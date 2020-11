Sevilla FC-RC Celta: ¡Onces confirmados!

Sevilla FC y RC Celta se enfrentará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 18:30 horas y los nervionenses lo harán sin Yassine Bono, quien dio positivo por Covid-19 tras regresar de jugar con su selección nacional, Marruecos. El cancerbero se une así a las ausencias de Carlos Fernández, por idéntico motivo; o Suso, quien se ha vuelto a lesionar cuando ya estaba a punto de reaparecer.



El RC Celta, por su parte, llega a Nervión con nuevo técnico, Eduardo 'Chacho' Coudet. Y eso, que no implica victoria segura, como asegura el dicho, sí que suele suponer un plus de motivación, momentáneo o no, para los futbolistas.



¡Ya tenemos onces oficiales!



El Sevilla FC saldrá con Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán Rakitic; Ocampos, Óliver Torres y En-Nesyri.



Banquillo: Javi Díaz, Alfonso, Aleix Vidal, Rekik, Sergi Gómez, Escudero, Gudelj, Óscar, Vázquez, Munir, Idrissi y De Jong.



Once inicial del RC Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Olaza; Renato Tapia; Denis, Brais, Nolito; Iago Aspas y Santi Mina.



Es decir, un 4-1-3-2 tremendamente ofensivo.



Queda muy poco para el partido contra el Sevilla FC ¡Lo daremos todo por la victoria!