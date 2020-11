Globe Soccer Awards: el Sevilla FC, nominado a club del año; Lopetegui, a mejor entrenador

El Sevilla FC es, junto a Bayern Munich, Juventus, Liverpool FC, París Saint-Germain y Real Madrid, candidato a mejor club de 2020, según ha informado la organización de los Globe Soccer Awords, cuya gala se celebrará en Dubai el próximo mes de diciembre y se decidirá por votos que se están recogiendo ya en su sitio web.





?? And the nominees for the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Paris St Germain, Real Madrid and Sevilla FC

????

?? VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/Sky24G82qr