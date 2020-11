Krasnodar-Sevilla: Un pase anticipado que bien merece un esfuerzo extra

El Sevilla FC tiene poca gasolina, porque no le dio tiempo a repostar durante un verano marcado por la pandemia y tremendamente atípico, aunque sobre todo corto, muy corto en cuanto a descanso. Y eso, en un equipo que vive de presionar tan alto y de manera tan agresiva tras pérdida, no es baladí. No en vano, los de Julen Lopetegui (nominado a entrenador de 2020 en los Globe Soccer Awards) se están mostrando más frágiles. Le llegan más y encajan más, debido a que su empuje no es ya tan eficiencia y se generan espacios por los que percuten los rivales.

Sea como sea, la cita de este martes en el estadio del Krasnodar bien merece un esfuerzo extra. Y es que la clasificación de este Grupo E de la Liga de Campeones está tan de cara que un triunfo serviría a los nervionenses para dejar su pase a octavos cerrado. A los locales, con un solo punto en su haber, les saldrían las cuentas para pelear el pase, sin embargo, si fuesen capaces de doblegar a los nervionenses, con seis más a falta de dos jornadas por disputarse. Y si no, al menos, para dejar al Stade de Rennes en la cola y caer a la Europa League.

Es posible que Lopetegui, sin Jesús Navas (sancionado), Marcos Acuña ni Suso (lesionados), pueda varia su habitual dibujo, el 4-3-3, por una suerte de flexible 3-5-2 en el que Ocampos y Escudero harían de carrileros, con Jules Koundé a veces como central, a veces como lateral diestro. En la zaga entraría Sergi Gómez, dado que Joris Gnagnon -ya más fino- no fue inscrito en la Champions, como Aleix Vidal, y que Karim Rekik tiene menos adaptación al equipo. Ya se sabe que con el vasco no es fácil entrar así como así. Que se lo pregunten a Óscar Rodríguez...

Tanto el canterano merengue como Oussama Idrissi volverían a esperar su oportunidad desde el banquillo. Al menos, todo indica que el ex del AZ sí, porque sigue sin estar para un partido desde el inicio y menos aún para uno tan particular, en la helada Rusia y de máxima exigencia.

Con Bono positivo por coronavirus, al igual que Carlos Fernández, las miradas se centrarán sobre un Tomas Vaclík que se rehízo bien de su error en la primera parte del encuentro ante el Celta, para acabar salvando a los suyos con varias paradas de méritos y ayudando así que, a la postre, los puntos se quedasen en casa.

Mientras, Murad Musáev, preparador del FK Krasnodar, dio descanso en liga a varios titulares habituales, como los suecos Kristoffer Olsson y Berg, quien marcó desde el punto de penalti en Nervión; el mediocentro holandés Tonny Vilhena y el lateral izquierdo ecuatoriano Cristian Ramírez. Todos podrían salir de inicio este martes. Quien no parece que vaya a llegar es el extremo brasileño Wanderson, que volvió a recaer de su lesión.

Musáev admitió que Berg, que fue convocado por Suecia para la Liga de Naciones, está agotado, por lo que podría quedarse como reserva. Quien no estará será el portero habitualmente titular de los rusos, Matvéi Safónov, ya que contrajo el coronavirus durante la concentración con la selección rusa.

- Alineaciones probables:

FK Krasnodar: Gorodov; Smólnikov, Martinóvich, Sorokin, Chernov o Ramírez; Utkin u Olsson, Gazinskiy o Vilhena, Shapí, Claesson, Cabella; y Berg.

Sevilla FC: Vaclík; Ocampos, Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Munir y De Jong.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Estadio Krasnodar.

Hora: 18:55 horas (Movistar Liga de Campeones 1).