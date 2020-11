Rakitic: "Dedicamos esta victoria a Sergio (Escudero) y al sevillismo".

Rakitic, como en el partido del Sánchez-Pizjuán, vio puerta frente al Krasnodar. El croata puso rúbrica con el 0-1 el gran primer tuempo de un Sevilla que, sufriendo, pero sacó adelante un partido crucial. "Es muy importante, ha sido un partido serio. Supimos sufrir, pero el equipo ha hecho las cosas muy bien. Hay que celebrarlo, el pase es importante", declaró a los medios oficiales nervionenses.

Respecto a su gol, señaló que: "No está mal, contento por ayudar al equipo, aportar de esta manera. El equipo ha sabido sufrir. Lo peor es la lesión de Sergio (Escudero); es un tío importante. Le dedicamos esta victoria y a todo el sevillismo".

El centrocampista desveló que la acción del gol la han ensayado en alguna ocasión en los entrenamientos. "He visto el centro de Lucas (Ocampos), vi que iba a caer por esa zona, me cae perfecta y no quería pensar demasiado. Había que buscar al porteros. Es una jugada que algunas veces hacemos en los entrenamientos", explicó.

Por último, apuntó que, ahora, lucharán por el lideraro del grupo la semana próxima ante el Chelsea, que visita Nervión: "Ojalá. Es un partido espectacular. Una pena que no sea con nuestra gente, pero espero que los sevillistas disfruten desde su casa".