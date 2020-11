Castro aclara qué hará si Lopetegui le pide a Isco

Isco quiere marcharse del Madrid y el entrenador que más rendimiento le ha sacado en su carrera ha sido el ahora técnico del Sevilla F.C. Julen Lopetegui. El Sevilla ya se codea con los poderosos. Con dos partidos de antelación se ha clasificado para los octavos de final de la UEFA Champions League y el proyecto que lidera el triunvirato Monchi-Castro-Lopetegui es muy respetado en España y en Europa después de haber conquistado la Europa League (sexta para el Sevilla F.C.).

La posibilidad de que Isco pueda recalar en el Sevilla Lopetegui está sonando, aunque seguramente se trataría de una compleja operación económica. A la pregunta de si Lopetegui le ha pedido a Isco al presidente, José Castro ha respondido que "no, para nada". ¿Y si se lo pide? "Yo en materia de fichajes... Monchi viene, me dice lo que hay y nosotros vemos si económicamente es posible o no es posible"".

Así lo ha dicho en el programa El partidazo de COPE, a lo que ha añadido que "estamos en noviembre, queda mucho para diciembre. Para mí de aquí hasta el 1 de enero fíjate la de cosas que pueden pasar. Y la de partidos que quedan, que jugamos cada tres días. Imagínate".

De entrada, por tanto, un "no -con la vocal alargada-, para nada", pero aclarando que en materia de fichajes es el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, quien lleva la voz cantante. Si Lopetegui se lo pide a Monchi y éste, sabiendo que el técnico es la primera piedra -y angular- de su proyecto- lo pone sobre la mesa del presidente, serán las posibilidades económicas las que hagan posible o no el recuentro de Isco con Lopetegui.