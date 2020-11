Del Nido, sus elogios a Maradona y el problema de las drogas

Desde el presidente, José Castro, hasta el director deportivo, Monchi, pasando por jugadores como Lucas Ocampos. Todos en el Sevilla FC han querido rendir su particular homenaje a Diego Armando Maradona por el fallecimiento del astro argentino, en cuyo honor se ha iluminado el Sánchez-Pizjuán.

A ellos se ha unido también el ex mandatario nervionense, José María del Nido, que en aquel verano de 1992 en el que el 'Pelusa' arribó a Nervión, con Luis Cuervas al frente del club, ejercía de vicepresidente, manteniendo una estrecha relación con Maradona en la campaña que éste vistió la camiseta blanquirroja.

"La calidad técnica que tenía no la vi en nadie, su personalidad, el arrojo, de saber ganar dentro de un vestuario... Las drogas hicieron que no fuera todavía más grande", lamentó el abogado hispalense en La Ventana de la Ser, donde insistió en ese gran problema que acompañó a Maradona durante buena parte de su exitosa carrera: "Como él dijo una vez, las drogas le perjudicaron más que beneficiaron en el mundo del fútbol. Si Diego, al que tuve la fortuna de conocer como persona y futbolista, no hubiese tenido el problema de la droga, hubiera batido todas las barreras del fútbol posibles".

"Tenía siempre alrededor una feria, no iba a ningún sitio sin 15-20 personas. Casi todos los que estaban alrededor de él le hacían mucho daño", recordó también Del Nido, que ve acercarse la fecha del 4 de diciembre, día en el que se celebrará la junta de accionistas del Sevilla FC, sin la posibilidad real de desbancar a Castro de la presidencia, como pretendía al aliarse con Sevillistas Unidos 2020, el llamado grupo de 'los americanos'.