Las alternativas de Lopetegui ante las bajas en el lateral zurdo

La dureza del calendario y los infortunios propios de una temporada han dejado a Lopetegui sin laterales izquierdos. El técnico del Sevilla FC recuerda en cada comparecencia ante la prensa que son muchos los contratiempos sufridos, pues a las lesiones ahora también se unen los posibles casos de coronavirus, como es el caso de Bono y Carlos Fernández, y el cansancio extremo de unos futbolistas que apenas han tenido descanso desde que el fútbol regresó tras el confinamiento allá por el mes de junio. Pero al mismo tiempo, el vasco es consciente de que no hay más remedio que adaptarse y destaca que serán precisamente los que mejor se amolden a esta nueva realidad los que estarán más cerca del éxito.

No le queda otra al míster sevillista, por tanto, que buscar soluciones en su plantilla, aunque no son muchas las alternativas de las que dispone para el lateral zurdo de cara al duelo de este sábado en El Alcoraz ante el Huesca (18:30 h), en el que no estará Escudero (unas diez semanas de baja) y para el que es seria duda Acuña, que se retiró ante el Celta por unos problemas musculares que ya le impidieron jugar ante el Krasnodar y le mantienen al margen del grupo.

De este modo, Lopetegui podría recurrir de nuevo por colocar en el flanco izquierdo de su zaga al holandés Karim Rekik, como hizo en la segunda mitad en tierras rusas tras la luxación sufrida por Escudero. Cierto es que el ex del Hertha de Berlín, habitual central, no ofrece la proyección ofensiva que el preparador de Asteasu le pide a sus laterales, pero tampoco es una posición desconocida para él.

En sus inicios, de hecho, Rekik jugó bastante de lateral izquierdo, en siete de sus ocho partidos en el Portsmouth y en cuatro de los cinco que disputó con el Blackburn Rovers. En ambos casos, fue cedido muy joven, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, por el Manchester City, donde también llegó a jugar un choque de lateral en la Premier en la 12/13, de los tres oficiales que jugó con los 'sky blues'.

Sin embargo, en los últimos tiempos Rekik no había vuelto a jugar demasiado en la demarcación en la que saltó al campo en Krasnodar. No lo hizo en sus tres últimas campañas en Alemania ni tampoco en el PSV, datando sus últimas apariciones escorado a una banda de la 16/17, en la que tuvo que actuar en esa demarcación hasta en 9 partidos con el Olympique de Marsella.

La experiencia, en cualquier caso, juega a favor del futbolista de origen tunecino. Pero Lopetegui podría optar también por una alternativa más ofensiva, como sería colocar a Ocampos de carrilero para salir con una defensa de tres centrales. Es decir, la misma solución por la que optó en Rusia para cubrir la baja de Navas pero con el argentino ahora en la banda contraria, en la que casi siempre había jugado como extremo hasta que aterrizó en Nervión.

Como sevillista, sin embargo, el internacional albiceleste, que ha jugado hasta de portero, no ha actuado hasta la fecha como carrilero zurdo, aunque sí lo ha hecho puntualmente en el otro costado, demostrando saber adaptarse dado su espectacular físico y su capacidad de sacrificio, por lo que se trata de una opción a tener muy en cuenta.

Y es que, aparte de Rekik y Ocampos, no se vislumbran otras alternativas en la plantilla para cubrir las bajas en el lateral zurdo. Podría haber sido el momento del joven Pablo Pérez, que ya formó parte de la expedición en la fase final de la Europa League y en el que se tienen depositadas muchas esperanzas, si bien anda recuperándose de una lesión que le ha impedido incluso debutar esta campaña en el filial, donde el titular es Javi Vázquez, la tercera posible alternativa. El alcalareño, de hecho, ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, tras debutar en Copa ante el Villanovense en la 18/19, con Machín en el banquillo.