Un "canalla" se saca una foto con Maradona en el féretro

La pasión por Maradona ha traspasado lo humanamente aceptable, dando lugar a una ola de indignación tras salir a la luz una imagen del astro argentino en el féretro que, supuestamente, ha sido sacada por un trabajador de la funeraria encargada de hacer el sepelio, el cual ya habría sido despedido de forma fulminante.



Ha sido el abogado del que fuese jugador del Sevilla FC, Matías Morla, quien lo ha denunciado en su cuenta de Twitter: "Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía".



"D. M. es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración", añadió Morla, si bien no es la única fotografía que se ha hecho viral, dándose a conocer otras imágenes de otros empleados junto al cadáver de Maradona, los cuales han llegado a recibir hasta amenazas de muerte tras la ira que han suscitado.







