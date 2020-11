Emotivo minuto de silencio de Sevilla y Betis por Maradona

El fallecimiento de Maradona ha conmocionado el mundo del fútbol, y del deporte en general, y en la mañana de hoy tanto el Sevilla F.C., en el que militó el astro argentino en la temporada 1992-93, como el Real Betis han querido homenajearle con un respetuoso minuto de silencio antes de comenzar sus respectivos entrenamientos.



Ya en el día de ayer, el Real Betis tuvo un gesto en recuerdo de Diego Armando Maradona publicando una imagen del genial futbolista argentino en la que aparece en un partido que disputa el Barça frente al Betis rodeado de futbolistas béticos y perseguido por Rafael Gordillo, mito viviente de la entidad verdiblanca. La imagen aparece acompañada de un breve texto en el que indica en mayúsculas INMORTAL, a lo que añade Descansa en paz, genio.





INMORTAL. Descansa en paz, genio. pic.twitter.com/Ol3O2yoFFI — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) November 25, 2020

"No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía".

Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina.

DEP Diego. pic.twitter.com/myA4XY2biu — Monchi (@leonsfdo) November 25, 2020

En el caso del Sevilla han sido multitudes de muestras de afecto, de cariño y de condolencias las que se han transmitido. Tanto desde la entidad, que ayer iluminaba el estadio con los colores de Argentina, como por parte los dirigentes y de los jugadores. El director deportivo del Sevilla, Monchi, amigo del astro argentino, compartió una foto suya con Maradona cuando coincidieron como jugadores en el Sevilla enviando el siguiente mensaje: "No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía. Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina".El Sevilla también anunció que lucirá brazalete negro en el partido del próximo sábado en Huesca en memoria de su exjugador Diego Armando Maradona.