Un obstáculo menos en la .carrera sevillista por Thauvin.

Florian Thauvin acaba contrato en junio de 2021 y no cabe duda de que se presenta como una de las oportunidades más interesantes del próximo mercado estival. No en vano, el talentoso futbolista francés no tiene previsto renovar con el Olympique de Marsella y en enero ya podrá negociar con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo.

Así las cosas, hace diez días el portal 'TodoMercadoWeb' aseguraba que el Sevilla FC se encuentra en la pole para hacerse con los servicios del extremo internacional francés de 27 años, un asiduo en la lista de Monchi que ahora se pone a tiro. Obviamente, no se trataría de una operación sencilla debido a la poderosa competencia que ya existe y que, probablemente aumentará a medida que pase el tiempo.

A día de hoy, su principal rival es el Milan, que le ofrece un contrato de cinco temporadas con una ficha anual de 2,8 millones de euros, con la intención incluso de sacar a Thauvin del Marsella en enero por una cifra que ronde los 3-4 kilos. Contexto en el que, según la fuente antes citada, el Sevilla también llevaría la delantera, porque la sevillista superaría la oferta rossonera.

Al margen de estas informaciones, ninguna con confirmación oficial, hay una realidad que juega a favor del Sevilla y que no es baladí, pues Thauvin se ha quedado sin uno de los principales escaparates para mostrarse, pues el Marsella ya no dispone de opciones de meterse en octavos de la Champions y peligra incluso el consuelo de la Europa League. Su derrota contra el Oporto le deja último del grupo con cero puntos, a nueve del segundo, el club luso, y a tres del Olympiacos, tercero.

Esta circunstancia elimina rivales y supone un obstáculo menos en la carrera sevillista por optar al fichaje de un viejo deseo de Monchi.