Huesca-Sevilla F.C.: Monchi guía a Lopetegui por el 'camino Aragonés'

"Estamos en un momento de recuperar las sensaciones del pasado que tanto nos dieron". La frase corresponde a Monchi horas antes de que el Sevilla FC, una vez más, tirase de épica o sufrimiento, llámenlo como quieran, para certificar su pase a los octavos de la Champions con una victoria en Rusia, la cuarta consecutiva entre LaLiga y la máxima competición europea, todas ellas con el denominador común de la agonía y la feliz recompensa a la fe.

No hay mejor medicina que ganar, ganar y ganar, que diría don Luis Aragonés, a la espera de que el juego mejore y se acerque a lo que se pretende. A eso se refería el director deportivo. Ese es el camino y hoy pasa precisamente por Aragón. Y en ello andan Lopetegui y los suyos, afectados sin duda en su fútbol por los esfuerzos de un calendario sin tregua, el covid y las lesiones propias de este deporte. Contratiempos que no sirven de excusa a un equipo llamado a pelear por todo y que, más allá de todo eso, sigue buscando ese punto de lucidez para gobernar los partidos que hace unos meses le llevó a la gloria.

Hace poco más de un mes, los sevillistas casi no recordaban la última derrota de su equipo, aún extasiados por la 'Sexta' -por la que Monchi cumplió la promesa de hacer otro camino, el de Santiago-. Luego llegaron tres seguidas y todo se puso muy negro. Así es el fútbol, donde la memoria no tiene sitio y es el presente el que manda. Lo dice, a su modo, el propio Lopetegui, para el que el siguiente partido siempre es el más importante. Y por eso, una vez más no se fía un pelo del Huesca, pese a ser el único equipo de Primera que no conoce la victoria.

El dato puede invitar al optimismo, pero quien haya visto al conjunto aragonés debe deducir que se trata de un rival incómodo, que compite y por momentos no juega nada mal, aunque le falta gol y comete errores que le cuestan muy caro. Por ello, no gana, pero pierde poco, sumando hasta siete empates en diez jornadas y las mismas tres derrotas que presenta el Sevilla FC en su casillero.

De todo ello es consciente Lopetegui, que a priori no reservará a ninguno de sus pesos pesados, sabedor de la importancia de imponerse al vicecolista para continuar con la escalada y engancharse definitivamente a los puestos de cabeza. La gran duda, eso sí, está en el lateral zurdo, pues Acuña no ha llegado a tiempo y se suma a la baja de Escudero, que estará fuera diez semanas por una luxación de codo.

Sin jugadores específicos en esa posición, por tanto, el ex seleccionador maneja dos alternativas para hacer frente a esta adversidad. De un lado está la opción de colocar a Rekik en banda, como hizo en Rusia, si bien esta vía no aporta la profundidad que Lopetegui le exige a sus laterales. Y de otro, ubicar de nuevo a Ocampos como carrilero, como ya ha hecho en la diestra en lugar de Navas, pero esta vez en el costado contrario, donde sí está más que acostumbrado a jugar como extremo.

Si se decanta por esta posibilidad, la más probable, el Sevilla FC volvería a formar en El Alcoraz con tres centrales, como ya hiciera de inicio ante el Krasnodar, contando con más papeletas Gudelj para mantenerse como eje entre Koundé y Diego Carlos. Por delante, Fernando, Rakitic y Jordán, que regresaría al once, se antojan fijos, mientras que otra de las novedades puede ser la entrada de En-Nesyri por Munir para actuar con libertad, como segundo punta, por detrás de De Jong. Todo ello, con Vaclik de nuevo bajo palos por la ausencia obligada de Bono, que continúa confinado por el covid, al igual que Carlos Fernández, bajas que se suman a las mencionadas en el lateral y a la de Suso, lo que ha propiciado incluso la primera convocatoria de Gnagnon.

Enfrente, Míchel, pupilo aventajado del propio Lopetegui, sólo tiene la baja de Idrissa Doumbia, dudando también en una lateral, en su caso el diestro, por los problemas físicos . Si no llega a tiempo, su puesto sería para Maffeo. Pocos cambios más se vislumbran en un equipo necesitado pero que aún no ha activado la voz de alarma, si bien también se baraja la posible vuelta al centro de la defensa de Pulido en lugar de Insua y la entrada de Okazaki por Sandro en ataque.

Alineaciones probables:

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico, Borja García; Rafa Mir, Okazaki y Ferreiro.

Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Ocampos; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; En-Nesyri y De Jong.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18:30 h (Movistar LaLiga).