Lopetegui: "Vamos a sufrir como cabrones para ganar en Huesca"

El técnico del Sevilla F.C. Julen Lopetegui tiene claro que el partido ante el Huesca mañana no va a ser fácil, aunque lo pueda parecer porque el Sevilla se enfrenta a uno de los tres colistas de LaLiga. "No, no. Esa es tu opinión. No estoy de acuerdo para nada. Vamos a tener que sufrir como cabrones para ganar allí, y eso nunca lo digo. Esa es la realidad futbolística, la que digo yo. La realidad paralela es otra. Nos van a tener que obligar a dar nuestra mejor versión. La tabla ni te da ni te garantiza nada. Va a ser muy complicado". Así de contundente se ha expredado Lopetehui en la rueda de prensa previa al partido, en la que también se ha referido a otros temas de actualidad:

Maradona y cómo están los argentinos

Mostrar mis condolencias a la familia y a todo el pueblo argentino, y a todo el mundo del fútbol porque sabemos lo que representa. Va a ser eterno. Si todos lo sentimos imagínate a quien ha representado a un país de una forma tan pasional y representativa. Estaban tristes y es algo normal. Mostrar nuestro pesar y unirnos a esa sensación que ya es una leyenda y será eterno por lo que ha representado.

Ganar en Alcoraz

Tenemos que hacer lo de siempre. Jugar bien, superar a buen equipo que ha competido de tú a tú todos los partidos a equipos como Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal Pudo ganar. En Alcoraz vamos a sufrir muchísimo para ganar, pero hay que preparase porque es un equipo que juega muy bien al fútbol.

¿Idrissi en el once titular?

La alineación la daremos mañana y vamos a buscar lo mejor para cada partido.

Centrarse en LaLiga tras clasificarse para octavos en Champions

El objetivo está conseguido y trataremos de quedar lo más alto posible. Ahora toca LaLiga, que es la competición más importante. Tenemos que poner toda nuestra energía y ser capaz de competir como debemos hacerlo para ganar.

El Huesca, un rival completo con un gran entrenador

Agradezco que sea la primera pregunta. El Huesca lleva toda la semana preparando el partido contra nosotros. Es un equipo que trabaja muchísimo, completo y nos va a obligar a competir mucho y bien. Lo ha hecho con todos sus rivales, e incluso fuera de casa. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta a la altura del rival. Ha conseguido ser superior a muchos grandes equipos, no ha perdido y ha podido ganar. Eso es también porque es porque tiene un gran entrenador, no tengo ninguna duda.

La exigencia del club, clave del éxito

La exigencia forma parte del fútbol profesional, de la élite y de mi club. Uno es consciente desde que llega a la ciudad de esa exigencia. El club está empapado desde arriba hasta abajo y así debe seguir siendo para que todos estemos todo el tiempo con las orejas hacia arriba. Así es y así debe ser en el fútbol de élite.

La aportación que espera de Suso

Suso está lesionado. Ahora le falta salud para estar con nosotros. Cuando esté recuperado seguro que nos da rendimiento. eStamos deseando que esté cuanto antes para ayudarnos porque ha sido, es y va a seguir siendo un jugador importante para nosotros.

Mentalización tras jugar la Champions

El reto es competir en la liga española y tratar de ganar los tres puntos, con eso es suficiente.

Nominado al premido The Best como mejor entrenador

No doy importancia a premios individuales en un deporte colectivo. Nada nos saca del foco del partido de mañana. Forma parte del contexto colectivo, pero nada nos saca del foco importante que es el partido de mañana.