Maradona, Gascoigne y las copas antes de un Sevilla FC-Lazio

Las muestras de dolor y los recuerdos a Maradona se han sucedido desde que el astro argentino dijese adiós, a los 60 años de edad, este pasado miércoles. En el Sevilla FC, muchos de sus ex compañeros han rememorado las anécdotas vividas con el 'Pelusa' en aquella campaña 92/93 en la que el '10' vistió de blanquirrojo.

Pero, sin duda, uno de los episodios más llamativos ha sido desvelado por otro talentoso ex futbolista como Paul Gascoigne, que al igual que Maradona acusó sus excesos fuera del terreno de juego, en su caso con el alcohol y las drogas.

La llegada de Maradona al Sevilla FC supuso que el equipo entonces entrenado por Bilardo tuviera que disputar un buen número de amistosos ante equipos de prestigio, con lo que se consiguió sufragar prácticamente el coste del fichaje. Y en uno de esos encuentros, el 10 de noviembre de 1992, Gascoigne visitó el Sánchez-Pizjuán con la Lazio, recordando con motivo de la muerte de Maradona una anécdota cuanto menos curiosa.

"Antes de un partido me lo encuentro en el túnel y le digo: 'Diego estoy borracho', y él me responde: 'Está bien Gazza, yo también'. Salimos y tras fallar cuatro ocasiones logré marcar. En ese momento me volví hacia él y le dije: 'vence eso'. Creo que dije algo incorrecto porque luego hizo cosas increíbles. Todo esto en italiano porque él no hablaba inglés y yo tampoco español", ha asegurado el ex centrocampista inglés en el programa 'Goodmornig Britain', donde describió al 'Pelusa' como un jugador "increíble" y "mágico".

Aquel encuentro acabó en empate a uno, con un tanto de Pineda para el cuadro nervionense a la media hora, que fue replicado por Gascoigne con un golazo. Y eso que, como él mismo ha reconocido, llegó tras tomar varias copas en el avión que les condujo hasta Sevilla.