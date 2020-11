Reencuentro como alumno y maestro

Mas allá de los puntos en juego, vitales para Huesca y Sevilla, el enfrentamiento de esta tarde en El Alcoraz alberga connotaciones especiales para los dos técnicos. No en vano, ambos compartieron vestuario de 1997 a 2002 en el Rayo Vallecano, en el que trabajaron juntos y construyeron una amistad.

Excompañeros y amigos, ambos han mantenido el contacto con el paso de los años y mañana se reencuentran como rivales en los banquillos después de un aprendizaje en el que, como reconoce el propio Míchel, Lopetegui ha ejercido de maestro, con consejos que ya le ayudaban cuando era su capitán en el Rayo.

"El partido es especial. He tenido la gran suerte de considerarme amigo, porque compartimos vestuario seis o siete años. Fue capitán y tiene todos los valores de un gran capitán. Aprendí muchísimo con él", explicó el entrenador del Huesca, que afirmó que, en cierto modo, le ha marcado el camino en los banquillos. "También como entrenador hemos tenido nuestras conversaciones y aunque estamos lejanos, porque él tiene mucha experiencia, he cogido muchos consejos".

En este sentido, Míchel sitúa a Lopetegui en la elite de los entrenadores, consideración acorde con la reciente nominación a The Best del preparador de Asteasu: "Siempre me ha ayudado y es uno de los mejores técnicos no solo de España, sino del mundo. Me alegro mucho por él".