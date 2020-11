La vasta experiencia de Rekik como lateral izquierdo

Sin Marcos Acuña ni Sergio Escudero, el Sevilla FC podría salir en El Alcoraz con defensa de tres y dos carrileros, pero ese sistema sólo le fue bien ante el Krasnodar a Julen Lopetegui a ratos y no es cierto que no cuente el técnico vasco con ningún lateral zurdo más en su plantilla. De un perfil ofensivo, sí que no tiene, pero otro lateral zurdo sí: Karim Rekik.

El ex del Hertha de Berlín ya desempeñó dicho rol durante 29 minutos en Rusia y ofreció un buen rendimiento, no por casualidad. Sobre todo en sus inicios, aunque también en el Olympique de Marsella, el zaguero de origen tunecino ha actuado bastantes veces pegado a la cal.

Empezó a hacerlo muy joven, en la 11/12, cuando fue cedido por el Manchester City al Porsmouth, que entonces jugaba en la Championship. E igualmente lo hizo una temporada después, en el Blackburn Rovers y el propio City. Si bien fue central con la selección holandesa sub 21 o el PSV Eindhoven, volvió a actuar como lateral izquierdo con el Olympique de Marsella, en la 16/17.

Siempre lo ha hecho de manera siempre más o menos ocasional, porque Rekik es más bien central, pero no puede decirse que internacional tulipán no conozca el oficio de lateral, el cual ha desempeñado a lo largo de su carrera hasta en una veintena de ocasiones. Lopetegui lo sabe y podría tirar de él para mantener en Huesca su clásico y más fiable 4-3-3.