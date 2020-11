El cedido Berrocal,'capitán' general en el Mirandés

El crecimiento del Sevilla ha sido enorme en los últimos años. El potencial del club de Nervión se incrementa temporada tras temporada, una tendencia que se observa, no sólo en los títulos, sino en el poder de atracción que tiene para otros clubes, que no dudan en acudir a la entidad sevillista solicitando cesiones de aquellos futbolistas que no entran en los planes.

Así, esta temporada se marcharon cedidos jugadores del primer equipo como Bryan Gil, Pozo o Amadou. Sin embargo, la afamada cantera de la Carretera de Utrera también tiene su reclamo, saliendo a préstamo jóvenes valores, como es el caso de Berrocal, actual capitán del Mirandés.

El central jerezano es uno de los valores de los escalafones inferiores del Sevilla. Internacional sub 19, en la 17/18, disputó 30 encuentros en Segunda con el Sevilla Atlético con 18 años; 48 partidos con el filial en Segunda B en la 18/19 y en la 19/20, además de tres encuentros con el Sevilla (18/19) en las rondas de clasificación para la fase de grupos de la Europa League.

Con este bagaje, el pasado verano llegó el momento de dar un salto. Con contrato con el Sevilla hasta 2022, apostó por regresar a Segunda de la mano del Mirandés, una decisión que, hasta la fecha, le está deparando muchas alegrías al gaditano. El club de Miranda del Ebro ha conformado una plantilla muy joven (la menor de la categoría, con 24,4 años de media), dirigida por el asturiano José Alberto López, con experiencia en filiales (Sporting de Gijón B) y ex del Sporting de Gijón, depositando toda su confianza en Berrocal.

Hasta la fecha, el central cedido por el Sevilla ha jugado todos los encuentros, con el siguiente balance: catorce titularidades (de quince), 1.247' y un gol. Berrocal es fijo en el eje de la zaga, habitualmente con otra joven promesa, Dani Vivian (21 años), cedido por el Athletic, aunque también comparte demarcación con Trigueros.

La confianza de su entrenador y su jerarquía en el centro de la defensa le han brindado a Berrocal la capitanía, muestra del peso que está adquiriendo el jerezano, que junto a su compañero Vivian y Víctor Gómez están en la prelista de Luis de la Fuente para la sub 21.



Escudé no le pierde de vista



Cedido por el Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2022, el club nervionense no le quita ojo. Escudé es el responsable del club de seguir las evoluciones de los cedidos y el francés, además de hablar con el futbolista, se ha personado en Miranda del Ebro para hablar con el club burgalés, muy satisfecho del rendimiento del canterano sevillista.