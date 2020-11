José María Cruz, sobre el mercado de enero, la posibilidad de vender, la renovación de Lopetegui...

El director general José María Cruz es un hombre fuerte, muy fuerte, dentro del equipo del dirección del Sevilla FC y, por ende, una voz tremendamente autorizada para hablar sobre asuntos tanto deportivos como económicos. En '''La Jugada de Sevilla', de Canal Sur Radio, Cruz ha dejado interesantes titulares.

Un Sevilla más grande

"Hemos tenido que ralentizar algunos proyectos, pero no los hemos abandonado. Algunos son muy, muy ilusionantes y, si nos salen bien, nos van a permitir dar un segundo salto en lo social, lo económico o lo deportivo, y competir en igualdad de condiciones con otros. Monchi está volcadísimo en el tema de I+D. Hemos reforzado la estructura interna y tenemos un proyecto que no quiero desvelar, pero que anunciaremos en los próximos días. Pero nuestro crecimiento no pasa por comprar equipos, sino por alianzas".

La economía del club

"La situación general es preocupante, sobre todo por la incertidumbre general. Afortunadamente, en el club nos ha cogido en mejor condición que a otros y los números que vamos a llevar a la Junta... Esta situación ha afectado peor a los grandes equipos, mejor lo llevan los pequeños y los intermedios, como nosotros, no lo llevamos mal; no nos está afectando tanto. Madrid y Barça tienen más dependencia que nosotros de abonos, entradas, museos, escuelas... Nosotros estamos en torno al 50 por ciento, pero entiendo que esto es un bache y que va a remontarse. Nuestro club está muy revisado y controlado, tanto en España como fuera. Nosotros nos hemos caracaterizado siempre por ser un club que no tememos a realizar las inversiones adecuadas para competir por cosas importantes, y el dinero está en el campo pero también fuera, como se aprecia tanto en el estadio como en la ciudad deportiva. Tenemos un proyecto de marca muy ilusionante, a corto plazo y a largo plazo".

Venta obligada

"Siempre se puede criticar, siempre se puede ser más conservador, pero la diferencia entre esta temporada y otras es que no hemos hecho una gran venta, peo seguramente tengamos que hacerla antes de que acabe el ejercicio para equilibrar las cuentas. No siempre el valor de los jugadores es creciente, pero otras veces hemos rechazado propuestas que fueron más importantes más adelante".

El ERTE habiendo beneficios

"Todo tiene explicación, aunque ésta no contente a todo el mundo. Nosotros somos respetuosos con la crítica porque no hay nadie más crítico que nosotros, pero también opino que hay que ser realistas. Hemos tenido menos beneficios que otros años, sí. Y, si la cosa está tan mal, por qué repartimos dividendos, pensarán alguno... pues porque se pueden repartir dividendos más pequeños. El año pasado repartimos 45 euros por acción y este año, cuatro. Con Koundé hicimos lo que teníamos que hacer, que casi siempre nos ha dado resultados... ¿Los salarios del consejo? Son proporcionales a los ingresos. Del 1 %, aunque este año, dadas las circuntancias, ha sido menos. El ERTE se hizo con las competiciones suspendidas, cuando aún no se sabía qué iba a pasar y nosotros éramos pesimistas. Teníamos el temor de que no se diesen las circunstancias adecuadas".

¿Ganar LaLiga?

"Mi estimación es que vamos a tener posibilidades, aunque sea con menos recursos que otros. Algunos de los grandísimos futbolistas que han colonizado LaLiga ya no están o no están a su nivel, y esos clubes ahora tienen buenos equipos, pero buen equipo tiene también el Atlético de Madrid o lo tenemos nosotros. Una cosa es exigir ganar LaLiga y otra tener ilusión por conseguirla. Y Monchi, supongo, tendrá también esa ilusión. Yo creo que no es cuestión de una cifra concreta que permita ganar LaLiga, pero esos 300 millones de euros de los que me hablas de presupuesto sería más factible lograrla. ¿Esta liga? No, no creo que pueda ser ésta".

Del Nido

"Hace meses que hablo con él y no tengo problema en hacerlo, pero el pacto ya se firmó y diría que quedó todo el mundo satisfechos. Ambos grupos. La voluntad de Sevillistas de Nervión siempre ha sido que ese pacto se cumpla y José María entiendo que hay algo que ha cambiado o que no se ha cumplido, y lo reclama. Creo que volverá a hacer concenso y cordura, que eso matices desaparecerán. Castro tiene ganas de conceso y, como él va a tener la mano tendida, lo que hay que esperar es que esos matices se solucionen. Yo, por ejemplo, estuve fuera del club un año y medio, y no pasó nada. Las estructuras son muy fuertes. ¿Andrés Blázquez? La gente prefiere alguien de aquí que de fuera, porque entienden que el club va a ir mejor, pero hay casos de todo tipo... No hay intención de vender la entidad y creo que José María tampoco tiene esa intención".

Fchar en enero

"Habría dinero para fichar, pero no fichas libres. Veo muy complicado encontrar algo, además, que pueda hacer mejorar la actual plantilla".

Renovación de Lopetegui

"No te puedo decir. Eso lo lleva Monchi, (Julen) tiene contrato y no creo que prisas por ampliarlo ahora mismo. Estamos encantados por los resultados, pero también por cómo trabaja, por cómo ha encajado tan pronto y tan bien en el club".

Maradona

"Tener aunque fuese sólo una temporada, que fue hasta menos, a un jugador como Diego fue algo inesperado, porque nadie esperaba que el Sevilla tuviese esa ocasión entonces, pero, fuese como fuese su aportación y manera de ser, ayudó a situar Sevilla en el mapa".