El plan del Sevilla en vísperas de recibir a un Chelsea 'casero'.

Después de firmar su tercer triunfo consecutivo en la Liga, el Sevilla ya está plenamente centrado en el partido del miércoles contra el Chelsea, de la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League. Choque en el que está en juego el liderato y cuya preparación ultimarán los nervionenses en la mañana del martes con el último entrenamiento antes de recibier a los 'Blues'.

Así, el plan del Sevilla en vísperas del choque se inicia a las 10:30 horas con la sesión en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde trabajará el sistema y los conceptos que pondrá en juego sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán el miércoles a partir de las 21:00 horas. Acto seguido, a las 12:30, Julen Lopetegui y un futbolista de la plantilla atenderán a los medios de comunicación.

Al contrario de lo habitual, el Chelsea no hará lo propio en la capital hispalense, sino en Londres, donde Frank Lampard y también un jugador darán la rueda de prensa pertinente. No en vano, la expedición británica no llegará a Sevilla hasta 18:50 horas y no está previsto que realicen ningún entrenamiento en Nervión.