Franco Vázquez: "Acabo contrato en junio y volver a Italia, no lo escondo, me encantaría"

Franco Vázquez (31) termina contrato el próximo 30 de junio y, su nada extraño ocurre, se irá con la carta de libertad bajo el brazo a Italia, en cuyo campeonato triunfó con el Palermo. El 'Mudo' ha concedido una entrevista a Tuttomrcatoweb, en la que habla de su futuro, entre otros asuntos, como el del adiós de Diego Armando Maradona.

"Maradona era fútbol. Una persona que ha hecho tanto no solo por nuestro deporte sino por el mundo entero: siempre ha defendido a los argentinos y cada uno de nosotros solo podemos agradecerle. Todo argentino será siempre triste por su fallecimiento. Aquí hay un fuerte recuerdo emocional de lo que fue en el terreno de juego, incluso fuera dejó un gran recuerdo. Amables, con carisma, altruistas, lo recuerdan aquí también con emoción ".

Su etapa en el Sevilla

"Es mi quinto año, mi último año. Termino en verano y... el tiempo vuela: parece que llegué ayer. Han sido años intensos, hermosos. Jugamos al máximo en Europa y en LaLiga. He pasado cinco años maravillosos y siempre lo recordaré".

La última Europa League

"Echaba de menos ganar un trofeo con el Sevilla, porque en los últimos años habíamos perdido en la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Ganar en un año como éste fue hermoso y aún más difícil. El Inter es uno de los grandes equipos. Nos merecíamos ganarla: hicimos un buen torneo, sufriendo pero triunfando".

Su futuro

"Acabo contrato en junio y veremos qué pasa. Volver a Italia, no lo esconderé, me encantaría. Es un campeonato que conozco, del que tengo muy buenos recuerdos... Veremos. Tengo muy buenos recuerdos de esta experiencia. Siempre me ha gustado el fútbol italiano ".

Hizo grandes cosas en Palermo

"Siempre quedarán en mi corazón. El año pasado sufrimos con el descenso, luego recuperamos la Serie A y fue genial".

Sobre su amigo Dybala

"Puede ser que no esté en una gran etapa, pero no se puede negar lo que le ha dado a la Juventus en todos estos años. Ha marcado muchos goles, siempre lo ha hecho muy bien, hay que estar cerca de él para que vuelva a ser lo que siempre fue".

¿Por qué eligió representar inteerncionalmente a Italia?

"Era una posibilidad importante: la selección italiana está entre las más fuertes del mundo. Mi madre es de Padua, fue una oportunidad que se aprovechó sobre la marcha. Yo no era muy joven, Argentina había tomado su propio camino, y enseguida dije que sí. Representar a Italia fue un honor y habla del vínculo que tengo con el país".

¿Cómo es Franco Vázquez tácticamente?

"Me siento a gusto como segundo delantero, detrás o junto a un delantero centro. Pero en estos cinco años he jugado en muchos roles, tanto como centrocampista, como extremo derecho...".