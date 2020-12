Lopetegui, sobre el Chelsea, estado de piezas claves, aspiraciones al liderato...

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa al esperado encuentro contra el Chelsea, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, en la que el cuadro nervionense aspira, incluso, al liderato.

El de Asteasu valoró el nivel del rival, se refirió al estado físico de algunos jugadores de cara a mañana, entre otros aspectos.

Liderato del grupo: "Es un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para ganar la Champions, con grandísimos futbolistas. Ofensivamente hablando, el mejor de Inglaterra. Es un reto tremendo. Nos genera ilusión con ese 'premio' de jugar esa primera plaza porque queda un partido. Ilusión y motivación"

Su momento más especial desde que es entrenador del Sevilla: "No me quedaría con uno en concreto. Desde el primer momento que piso el Sánchez-Pizjuán es especial, máxime cuando está lleno. Me quedo con la posibilidad de estar en el Sánchez-Pizjuán, es un orgullo y placer desde el primer día".

Qué partido espera y cómo llega el equipo: "Lo veo en la línea habitual de trabajo, de querer hacer bien las cosas de siempre, con las dificultades que entraña cada competición. Tratamos de gestionar. La plantilla, con ganas de seguir trabajando y creciendo. Espero un partido complejo. Tienen un gran talento individual y colectivo, juegan bien y tienen un buen funcionamiento colectivo. Nos obligará a redoblar nuestro esfuerzo. Tenemos la sana intención de superar a un rival diseñado para ganar la Champions".

Estado de la plantilla: "Lo veo con la dificultad deportiva y los matices de las bajas que podamos tener. Mañana (en referencia a este miércoles) tenemos un entrenamiento en la mañana para ver si pueden entrar un par de jugadores que hoy no han podido entrenar. No quiero perder a nadie de los que tenemos. Tenemos que rehacernos y tirar de lo que tenemos. Creer en los que están".

Rekik en el lateral izquierdo: "Es una opción más. La usamos en Huesca y veremos. Insisto. Mañana tenemos que hacer recuento de todos los activos para decidir el once, que no lo tenemos decidido".

¿Espera partido similar en Londres?: "Espero al mismo rival en cuanto a intensidad y calidad. Los partidos son como los melones, hasta que no los abres, no sabes. Hay que saber superar las dificultades que nos va a plantear el Chelsea".

¿Llega el equipo en el mejor momento de juego o resultados?: "No es algo que me guste hacer. Llegamos en el momento que llegamos. No es cómo llegas, sino cómo ejecutas. Es lo que me preocupa".

Bono y Carlos Fernández: "Ojalá pudiera dar alguna novedad. A la espera de que den negativo. Como hasta el último momento puede ser, estamos a la espera. Les esperamos con los brazos abiertos, como a todos".

De Jong y Ocampos: "Tienen una pequeña molestia que vienen arrastrando. Hemos preferido que no entrenaran. Viendo mañana como estén, entraran en el once o la convocatoria. Si antes íbamos día a día, ahora, hora a hora".

Isco: "No toca hablar. Sólo hablo de mis jugadores y de mi equipo".

¿Qué le hace más ilusión: candidato a la Liga o Champions?: "La única ilusión que me genera es ver la ilusión de mis jugadores, que se lo han ganado. No me centro en las cosas que no están bajo control".