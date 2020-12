Monchi desvela en la BBC sus nuevos métodos para fichar

Monchi ha concedido una extensísima e interesante entrevista a la BBC, justo antes de enfrentarse de nuevo el Sevilla FC al Chelsea FC en la Liga de Campeones, aunque en la misma aborda infinidad de temas, como el cambio que supuesto en su manera de planificar el coronavirus o los cambios que está implementando en la secretaría técnica, apoyándose en el Big Data, el Machine Learning o la Inteligencia Artficial.

"La verdad es que ha sido un momento bastante intenso, enfrentándonos a escenarios desconocidos y gestionando problemas que van más allá de las responsabilidades de un director deportivo", indica Monchi al periodista Carlos G. Urbano. "Las negociaciones han sido un poco más complicadas. Tuvimos que confiar en el trabajo que ya habíamos hecho antes del bloqueo. Asignamos nuevas tareas a nuestros ojeadores, quienes revisaron una y otra vez a los jugadores sobresalientes que habíamos estado siguiendo durante un tiempo. Incluso planificamos diferentes fichajes en función de los escenarios futuros, incluida la cancelación de La Liga", añade el isleño, haciendo alusión al impacto generado por el coronavirus en su labor.

Así ficha ahora

"Comparamos el punto de vista subjetivo de nuestros ojeadores con los criterios objetivos de los datos. El hecho de que ambos estén casi siempre de acuerdo, nos anima a tomar decisiones. Confiamos más en Big Data esta vez porque tenemos un departamento de Big Data más desarrollado. Aunque nuestra plataforma no está completa al 100%, nos ha ayudado mucho más a la hora de analizar jugadores interesantes. Nuestros datos no eran tan precisos hace un año como lo son hoy: teníamos 'datos pequeños' hace años. Un informe de exploración en Microsoft Word eran datos. Si un jugador es diestro o zurdo, también son datos... Obviamente, ahora tenemos datos mejor procesados, más información y estamos más dispuestos a confiar en ellos. La confianza viene con el uso. No usas algo en lo que no confías. Sin embargo, no podemos ignorar el punto de vista subjetivo de un ojeador. Lo que tenemos que hacer es unir ambos enfoques", explica un Monchi que quiere más.

"Actualmente, estamos hablando con un experto en Inteligencia Artificial y Machine Learning (Aprendizaje Automático) sin experiencia en fútbol, para que se una a nosotros. Queremos seguir creciendo. Si decide crear un departamento de Investigación y Desarrollo, debe proporcionar personas que puedan agregar valor al comprender los datos desde diferentes ángulos".