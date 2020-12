¿Hasta cuándo seguirá Monchi en el Sevilla? Responde él mismo

Entre otros asuntos, Monchi habla en la entrevista que ha concedido a la BBC, del tiempo que le dedica a labor el director general deportivo del Sevilla FC y del que, al mismo tiempo, le quita a su entorno más cercano. Un tiempo que, antes o después, piensa devolverles, lo que le llevaría, por ende, a alejarse del fútbol.

"Le debo a mi familia, a mis amigos y también a mí mismo", asevera al periodista Carlos G. Urbano. "Necesito devolverles ese tiempo. Incluyéndome a mí. Es por eso que no estaré aquí por mucho tiempo. Todos los demás están en segundo lugar. Conozco a mi esposa desde los 15 años. Mis hijos, de 27 y 21 años, se criaron en estas circunstancias. Le doy tanta prioridad al club que sacrifico mi bienestar. Pero me considero un privilegiado. He estado haciendo lo que soñaba cuando era niño", comenta al citado medio británico.

Un importante sacrificio

"Seis horas de sueño son suficientes para mí. Me levanto temprano, para hacer ejercicio, pero durante este tiempo también estoy trabajando, ya que mi teléfono y mi ordenador están encendidos. La desconexión no tiene sentido en mi puesto. Esto durará mientras me sienta feliz. No he marcado una fecha en el calendario. Hoy vengo a trabajar con la misma ambición. Me iré cuando me sienta ansioso cuando abra la puerta de mi oficina. Tengo la suerte de tener amigos que no se enojan cuando prometo volver a llamar... y lo hago cinco días después", teermina el de San Fernando.