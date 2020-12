Castro: "No vamos a permitir que llegue alguien de fuera".

El Sevilla tiene ante sí una intensa semana en el plano deportivo e institucional. En el primero, con la disputa de dos grandes encuentros: Chelsea y Real Madrid. Frente a los 'Blues', salió cruz en la Champions y, a la espera de que salga el sábado frente a un cuadro merengue en crisis, el club tiene una cita importante este viernes con la celebración de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar en FIBES.

Pese al ruido de sables habido semanas atrás, se presume una cita, finalmente, controlada por José Castro, presidente del Sevilla. "Ellos no tienen capital suficiente sin aliados para darle la vuelta a la junta. En todo caso, quiero dejar claro que los distintos grupos de accionistas que me apoyan, no van a permitir que llegue alguien de fuera, con apoyos o sin ellos, para gobernar el Sevilla sin contar con los sevillistas de verdad. Aquellos que llevamos trabajando por el club más de 30 años y hemos dado nuestro patrimonio por la entidad. Ahí están los resultados, que no engañan a nadie. Estamos en el mejor momento de nuestra historia y ojalá que los sevillistas puedan volver a vivirlo muy pronto en el campo. Desde sus casas lo están comprobando. Tenemos motivos para estar contentos", manifestó el utrerano a los medios oficiales del club, en referencia a la lucha que mantiene con Sevillistas Unidos 2020, los llamados 'Americanos'.

Cabe recordar que José María del Nido anunció meses atrás pedir la dimisión de José Castro con el objetivo de alzarse él de nuevo a la presidencia, contando con el apoyo del grupo encabezado por Andrés Blázquez, que controla ya un 7,5% de las acciones. Tras este movimiento, Castro acudió a la Justicia para denunciar esa ruptura unilateral por parte de Del Nido, solicitando la inhabilitación del voto de las acciones del letrado.

Como ha venido informando este diario, finalmente, los 'Americanos' sí podrán votar en signo contrario al de Castro en la junta de este viernes, aunque Castro cuenta con el respaldo suficiente gracias el apoyo de Sevillistas de Nervión y Del Nido Carrasco, así como Rafael Carrión.

"Va a ser una junta especial, marcada por la pandemia. El consejo la sacará adelante una vez más con superávit, algo que no es nada fácil y creo que es de nota alta", apuntó Castro, añadiendo que: "Hay que asistir con tranquilidad porque todo está planificado con las normas que rige la pandemia. Todo accionista que asista va a tener la tranquilidad de estar seguro. Estaremos en un salón enorme y hay otro preparado por si vienen más accionistas. Hay que ir con tranquilidad, porque vamos a exponer todo lo hecho la temporada pasada y el hecho de que, un año más, hemos presentado beneficios. Siempre lo hemos hecho con el equipo clasificado para las eliminatorias europeas posteriores, ya sea en Champions o en Europa League. Eso se dice muy fácil y los sevillistas lo aceptamos, pero no es fácil ni rápido. Hay que trabajar y sufrir mucho para seguir consiguiendo objetivos que están por encima de los presupuestos de este club".

El presidente nervionense también se refirió a la derrota ante el Chelsea. Reconociendo el mal partido, también quiso decir que: "Hay que poner en valor lo que está haciendo el equipo, con el título de la Europa League y clasificados para octavos tras cuatro jornadas".

Por último, de cara al duelo del sábado frente al Real Madrid, declaró que: "En este club no ser optimistas está prohibido. Tenemos que pensar que el Sevilla de la mayoría de partidos será el del sábado ante el Real Madrid. Es un partido muy importante, todos los clubes este año tienen sus problemas por muchas circunstancias y estoy seguro de que daremos de nuevo la cara para conseguir los puntos. Da igual el rival, porque tenemos que ir a por todos los partidos. Es la única forma de estar ahí arriba y nuestro proyecto es estar entre los cuatro primeros. Para eso hay que ganar muchos partidos".