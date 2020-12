Castro en la Junta: Del Nido, Monchi, Lopetegui, la afición, su gestión y el plan estratégico

El presidente del Sevilla F.C., José Castro, ha querido agradecer el trabajo de los profesionales del club que han sacado adelante una campaña tan compleja por la Covid-19, el apoyo de "José María del Nido Carrasco, con el que firmamos un pacto de estabilidad" y la labor de Monchi, "porque lo ha vuelto a hacer", en el discurso con el que ha abierto la Junta General de Accionistas del Sevilla F.C. en la que considera que es "la temporada más exitosa de su mandato". El club envió a Del Nido el derecho de asistencia, pero no se ha presentado. Considera a Lopetegui "leyenda viva del club", entiende que no habrá normalidad hasta que la afición del Sevilla vuelva al Ramón Sánchez-Pizjuán y espera que pase la pandemia para poner en marcha el "proyecto estratégico" con el que la entidad trabaja.

El mejor año de su mandato

"Posiblemente, la temporada más exitosa de mi mandato. Tres meses que nos movimos en un escenario desconocido. Horas y horas de videollamada para afrontar una realidad inaudita en la que el Sevilla ha demostrado que es posible. Logró la sexta Europa League, la cuarta en la que este presidente está. Somos los reyes del torneo. Nadie quiere más a la Europa League".

Un presidente "más de gestión que de palabras"

"Esta nueva EL es un logro más. Orgullo perder decir que en mis siete años de mandato mis logros son contundentes. Trabajo, constancia y realidad. Muchas. Este presidente es mucho más de gestión que de palabras. El Sevilla es hoy mucho mejor Sevilla que hace unos años y me hace sentirme orgulloso".

Modélica gestión de la pandemia

Respecto a la campaña que analizamos, fue dificilísima. La más extraña. El club fue modélico a la hora de gestionarla. A las duras, nuestros empleados mostraron un gran nivel de profesionalidad y compromiso. Por el cuerpo técnico y jugadores, que aceptaron una rebaja, gesto clave para estabilizar a la entidad. Gestionar la pandemia ha sido el reto más importante del consejo que presido. Tomamos decisiones importantes. De la noche a la mañana, tuvimos que cambiar la gestión diaria de más de 500 personas y lo hicimos con éxito. Diseñamos un plan de choque para asegurar la liquides de la sociedad. Creamos protocolos COVID, gestionamos la atención diaria al primer equipo. Aplicamos una política de devolución por los partidos que no se pudieron disfrutar.

El trabajo de LaLiga

Es justo reconocer el trabajo de LaLiga, que el fútbol volviera a ponerse en marcha. El Sevilla se siente identificado porque la participación activa ha sido notable. Los clubes hemos trabajado duro para que la pelota siga rodando. de ahí, el paquete de medidas que hemos adoptado.

Inversión en instalaciones

Hemos hecho una apuesta por una mejora notable en las instalaciones. Desde 2015 hemos invertido cerca de 20 millones de euros en el estadio y seis en la ciudad deportiva.



El plan estratégico, cuando pase la pandemia

Tenemos un plan estratégico que pondremos cuando pase la pandemia. El Sevilla sigue siendo un modelo de gestión. Pero nos falta lo más importante, nuestros sevillistas, afición, el aliento del Sánchez-Pizjuán. Esta pesadilla no habrá terminado hasta que nuestra gente no esté con su equipo. Tenemos aun protocolo diseñado para que nuestros aficionados tengan un estadio seguro.



Capítulo de agradecimientos

Antes de finalizar, quiero dar gracias a nuestros aficionados, civismo por celebrar un título. Ya queda un día menos para la vuelta. Agradecimiento a José María del Nido Carrasco, con el que firmamos un pacto de estabilidad. Gracias por si integridad, honradez y sevillismo. Gracia a la familia Carrión y a mi vicepresidente (Gabriel Ramos). A Carolina Alés y Rafael Guijarro. A los pequeños accionistas, por el sentido de la responsabilidad, por apostar por un Sevilla de sevillistas. Gracias a los profesionales que nos llevaron a tocar plata una vez más. ¿Otra vez, sí, otra vez? Gracias a mi entrenador, Julen Lopetegui, que llegó con muchas dudas de la afición, pero con el apoyo del presidente. Gracias a Monchi, al que trajimos de nuevo a su casa. Gracias Ramón porque una vez más lo has vuelto a hacer. Enhorabuena a todos los sevillistas porque todos somos muy grandes. Nunca nos rendimos y, por supuesto, querer más. Queriendo continuaremos obteniendo éxitos. Viva el Sevilla FC".