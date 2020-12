La expulsión de los 'Americanos' marca la junta del sevillismo.

La junta ordinaria del Sevilla más extraordinaria celebrada hace mucho tiempo finalizó, como cabía esperar, con la victoria del sevillismo. El Sevilla, para los sevillistas, se señalaba en la previa. Y así fue, ya que uno de los aspectos más destacados de la cita fue la reprobación de Andrés Blázquez, portavoz de los llamados 'Americanos' y consejero. Sin embargo, hubo más puntos de interés de una junta que dejó los siguientes focos de información.





Discurso triunfalista de Castro



El presidente sevillista, en su discurso inaugural, no dudó en sacar pecho. Los resultados deportivos le avalan y subrayó los logros de la gestión del club que preside en un contexto muy difícil y desconocido como es la pandemia. "Posiblemente, la temporada más exitosa de mi mandato. Tres meses que nos movimos en un escenario desconocido. El Sevilla es hoy mucho mejor Sevilla que hace unos años y me hace sentirme orgulloso", comenzó diciendo, destacando la gestión modélica de la pandemia y agradeciendo a todo el club la respuesta que han tenido.





Mayoría en la aprobación de las cuentas



José María Cruz, director general nervionense, comenzó explicando la salvedad que los auditores han reflejado, exponiendo que el Sevilla ha incorporado ingresos después del 30 de junio, fecha del cierre técnico de todos los ejercicios, amparándose en la pandemia, una lectura cuestionada por algunos accionistas que intervinieron. "Los auditores entienden que la práctica no es la correcta y que nuestros ingresos 19/20 están sobrevalorados en una cantidad de 11.650.000 euros netos. Eso no tiene ninguna consecuencia para la entidad. Los auditores tienen que reflejarlo porque es su obligación y la JGA tiene la facultad de aprobar o no dichas cuentas", dijo Cruz.

Pese a ello, las cuentas 19/20 fueron aprobadas por mayoría, con un 82,08% a favor, con un reparto de dividendos de 413.878 euros (cuatro euros por acción). Hay un total de 217,7 millones de ingresos, siendo los principales componentes de gastos el coste de la plantilla inscribible, que han sido 100,2 millones.





Un presupuesto de 226,6 millones de euros



Cruz expuso el presupuesto 20/21, anunciando una cifra de negocio de 182 millones de euros y una estimación de 226,6 millones de presupuesto. Aseguró que estiman unos beneficios por traspasos de 42,8 millones. El director general indicó que se calcula unos 169 millones de euros en costes de la primera plantilla y apuntó 80.650.000 euros en concepto de participación en competiciones, sobre todo en Liga de Campeones.





La discordia del punto 8



El citado punto acordaba la modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales de la entidad, relativo a las mayorías exigidas para la adopción de los acuerdos de la junta que requieran mayoría reforzada. Se aprobó con el 87,98% de votos positivos. Sin embargo, este fue el primer punto de fricción entre José Castro y Andrés Blázquez, portavoz de los 'Americanos', que criticó al presidente sevillista y la dudosa finalidad del punto 8 según su opinión. Castro, al respecto, respondió que: "Aquí somos sevillistas, usted no", además de recriminarle que sólo le mueven los intereses económicos, no los de la entidad.





Careo Castro-Blázquez y su reprobación



Sin duda, fueron los momentos más intensos de la junta. A petición de Moisés Sampedro (Accionistas Unidos), se incluyó un punto adicional que incluía la reprobación y expulsión de Blázquez como uno de los administradores de la Sociedad, Sevillistas Unidos 2020 S. L. Con un 81,80% respaldaron su propuesta.

"Cuando la situación financiera del señor Castro no era buena, nos pidió que le ayudáramos para conseguir y comprar acciones para seguir manteniéndose", señaló Blázquez en una de sus alocuciones, encontrando la respuesta en Castro: "Reconozco que cuando entraron era un momento que José Maria del Nido estaba comprando y es verdad que colaboro para que no tuviera mas aciones, pero en plan sevillista, no lo que se escucha. Si es verdad que cobré comisiones, que lo demuestre. Ha venido para hacernos pelear a los sevillistas. Es un mentiroso empedernido. A él no le importa el Sevilla. Llevamos muchos años luchando por el Sevilla. ¿Usted qué ha hecho?, ¿echarnos a pelear? Por favor€".

Los cruces de declaraciones entre ambas partes fueron constantes. "Tengo un correo del 15 de julio de 2018 en el que me pide que le pague comisiones", dijo Blázquez. Al respecto, Castro respondió que: "Los juzgados están ahí. Si tiene usted algo en contra mía, denúncielo".

"Es imposible que haya un club con más transparencia que este. Le hemos dado todo los que nos ha pedido. No manche el nombre del Sevilla, diciendo que un consejero se ha gastado el dinero en el Mercadona", terminó diciendo Castro ante los ataques de Blázquez.