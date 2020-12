Lopetegui, sobre Bono, Suso, Ramos, Zidane...

Siempre que se enfrenta al Real Madrid, al que llegó y del que salió con polémica, se trata de buscar alrededor de Julen Lopetegui cierto morbo, peor el actual entrenador del Sevilla FC sabe despejar ante los periodistas mejor incluso que cuando se colocaba entre los palos de una portería...

"Llegamos con la ilusión lógica del partido que tenemos por delante, con la ilusión de poder competir contra el Real Madrid, que todos conocemos el nivel que tiene, y conseguir los tres puntos. Jugamos cada tres días, lo hicimos el miércoles y queremos pasar página rápido", ha comenzado diciendo el técnico vasco, quien ha tratado posteriormente estos temas.

¿Partido epecial?

"Esa pregunta ya me la hicieron varias veces y contestaré lo mismo: lo importante son los tres puntos. Eso es lo especial. Tenemos que estar preparados para dar respuesta a la exigencia tan grande a la que nos obligará el Real Madrid. Tenemos mucha ilusión por jugar contra el Real Madrid y por disputar esos tres puntos".

¿Cómo ve al Real Madrid?

"Yo hablo de mi equipo. Al rival no lo voy a descubrir yo. Es un equipo sumamente completo, por juego y alternativo. No es grande, lo siguiente, por lo que tenemos que estar preparados. El Real Madrid siempre es peligroso y, en estas situaciones, mucho más. Al margen de lo que el rival vaya a hacer, debemos estar pendientes de hacerlo bien nosotros".

La vuelta de Bono

"Hoy ha hecho un entrenamienti específico y tenemos que esperar a mañana. Veremos".

La lesión de Vaclík

"Está lesionado. Tiene una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego un tiempo. Veremos cuánto, pero sí puedo adelantar que está lesionado".

¿Reforzar la portería?

"El mercado está muy lejos. Cuando llegue el mercado, me preguntáis por todo lo que queráis".

Suso, recuperado

"Sí, Suso ha entrenado con normalidad estos últimos días y va a entrar en la convocatoria. Ya veremos si entra en el equipo titular o no, pero está preparado".

Zidane, en entredicho

"No entro a realizar ninguna valoración. Esos temas son más bien vuestros. Es un club que está muy bien dirigido. No tengo ninguna duda. A las pruebas de remito, pues ha tenido muchos éxitos durante los últimos años".

¿Jugará Sergio Ramos?

"El Real Madrid tiene un equipo espectacular, juegue quien juegue".

El desastre ante el Chelsea

"Ya hablé de aquel partido e hice una valoración. Yo tomo decisiones pensando en los partidos y en todo lo que nos rodea. No estoy pendiente de lo que se dice o se deja de decir. Estoy pendiente de preparar el partido de este sábado, ante un rival grandioso. ¿Si afecta? No. Tanto en los días que ganamos como los que no, tratamos de pasar página rápido, porque el calendario no da ni un respiro. Tenemos que centrarnos en lo que nos toca, el Real Madrid".

La afición, una baja imporante para tamaña cita

"A los sevillistas se les echa de menos siempre, incluso fuera de casa, y eso no se puede sustituir. Por eso, debemos dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que estarán animando desde sus casas y así lo sentimos. Siempre nos da un empuje extra cuando están presentes, desde luego".