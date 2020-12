Aleix Vidal y sus sensaciones en una posición extraña

Ante las bajas por lesión en el lateral izquierdo, Lopetegui se decantó en esa ocasión por Aleix Vidal en detrimento de Rekik. Pero el catalán, a pierna cambiada, tampoco ofreció la necesaria proyección ofensiva por esa banda, admitiendo tras el choque en los medios del club que no fue fácil para él afrontar un duelo tan exigente después de tanto tiempo.

"Hacía prácticamente cinco meses que no jugaba un partido completo, me ha tocado quizá contra uno de los rivales más complicados de LaLiga, sabía que iba a ser exigente. Los primeros cinco minutos me ha costado aclimatarme porque quizá la cabeza se me iba más a la posición de extremo que a la de lateral, pero creo que, a raíz de ahí, como todos mis compañeros, hemos hecho un buen trabajo, me he sentido muy a gusto y hay que seguir", explicó.

A nivel grupal, además, Aleix cree que el Sevilla FC no mereció la derrota, compartiendo de ese modo la opinión de su entrenador. "Merecíamos más. Es cierto que en la primera parte ellos han tenido un par de ocasiones claras, pero nosotros también hemos tenido unas ocasiones y la segunda creo que ha sido totalmente nuestra. Hemos tenido la mala suerte de que en esa jugada aislada se han encontrado con el gol y, a raíz de ahí, hemos seguido haciendo bien el trabajo, hemos atacado con ocasiones claras, pero por desgracia no hemos podido empatar ni ganar", destacó.

"Al final lo que cuentan son los goles, creo que el equipo ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el partido y hemos tenido la mala suerte de encajar. Hemos tenido las ocasiones más claras, pero no han entrado. No queda otra que seguir trabajando, ya dije el otro día que la línea del equipo era buena y nos vamos jodidos porque creemos que nos merecíamos de todo menos perder", insistió en su análisis del encuentro.