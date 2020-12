Rifirrafe Marsella-Milan por Thauvin, al que ven en el Sevilla

Florian Thauvin acaba contrato en el Marsella en junio de 2021 y en el conjunto francés reconocen que "está difícil su renovación", según ha declarado su director deportivo, el español Pablo Longoria (el elegido este pasado verano para sustituir a Andoni Zubizarreta). El habilidoso extremo zurdo, 28 años cumple el próximo 26 de enero, está en el foco de varios clubes europeos, entre ellos el Milan y el Sevilla F.C., y es ahora la razón del rifirrafe entre el Marsella el conjunto italiano.

A Pablo Longoria no le han gustado las palabras de Paolo Maldini, quien ha reconocido recientemente que el Milan está interesado en el extremo del Marsella. "¿Las palabras de Maldini sobre Thauvin? Me parece irrespetuoso", ha manifestado en la entrevista concedida a Telefoot. El jugador, por su parte, ya ha manfiestado alguna vez que le gustaría dar un salto deportivo y económico en su carrera.

Longoria ha explicado que el Marsella está intentando renovar al futbolista, pero ve complicado que finalmente esa opción se concrete y critica la intromisión del Director de Estrategia y Desarrollo del A.C. Milan porque dificulta aún más esa opción. "Estamos trabajando en la renovación, hablamos con su agente, pero está difícil. Las palabras de Maldini complican la situación. No las encontramos muy respetuosas. No quiero discutir con Maldini ni con el Milan, que están haciendo un buen trabajo, pero no encontré sus palabras respetuosas ya que Thauvin es un jugador que tiene un contrato con nosotros".

El Marsella no podrá estar en los octavos de la Champions después de haber ganado un único encuentro (2-1 al Olympiacos, contra el que perdió en el primer duelo) de los cinco ya disputados (dos derrotas frente al Oporto y una ante el Manchester City, rival en la sexta y última jornada). Thauvin pierde el escaparate europeo, aunque su calidad está ya más que contrastada, y se especula incluso con la posibilidad de que salga del conjunto francés en el mercado invernal.

En enero podrá negociar con cualquier y hay medios que colocan al Sevilla en la pole para hacerse con los servicios del internacional francés. Puede ser una opción, aunque muy difícil de concretar porque el Milan ya ha mostrado sus cartas y está dispuesto a apostar fuerte económica y deportivamente por un jugador con capacidad goleadora (92 goles ha marcado en su carrea) y muy buen asistente (64 pases de gol).