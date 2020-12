El novedoso once del Sevilla FC ante el Rennes

La lista la forman Ocampos, Rakitic, Koundé... pero pese a jugarse bastante dinero -la Champions siempre da rédito- y acabar la primera fase con un buen sabor de boca, Lopetegui no dudará a la hora de reservar efectivos para el complicado encuentro que le espera el sábado en el Coliseum. Por eso y por las numerosas bajas con las que viaja, a las que se ha añadido esta semana el hispano-marroquí Munir, su once ante el Rennes es una incógnita.

SÍ se sabe que no estará Navas, al que no ha incluido en la convocatoria, que Vaclik aún no está recuperado y Alfonso Pastor volverá a ser la alternativa, y que rotará mucho del medio campo hacia adelante. La ausencia del palaciego, la ya conocida de la dupla para el lateral zurdo deja y la no inscripción de Aleix Vidal deja las bandas desguarnecidas y sin ningún jugador específico para esa posición.

En la lista está los canteranos Zarzana, Javi Díaz, Juanlu, Alfonso y Kike Ríos, aunque conociendo a Lopetegui difícilmente les dará cabida de inicio.

Éste es el previsible once ante el Rennes.