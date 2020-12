Monchi: "Tendremos que quitarle el balón para hacerles daño"

El director general deportivo del Sevilla F.C., Monchi, atendió este martes a los medios de comunicación en el hotel del plantel nervionense en Rennes, donde admitió que la clasificación asegurada da "un margen de tranquilidad". "No estoy tan nervioso como en otros momentos, pero sí con la atención necesaria de un partido oficial y de Champions. Tensión extrema a vida o muerte no hay, claro, pero creo que el jugador se va a motivar y va a dar mucho hoy", manifestó.

El de San Fernando aprovechó su estancia en tierras galas para desvelar el motivo de su querencia por el mercado de allí. "Si te digo la verdad y creo que no lo he contado nunca, mi inicio del enamoramiento y seguimiento del mercado francés era por mi dominio del idioma francés. Para mí era más fácil, lógicamente, ya que no hablaba inglés. Hablamos del año 2002 y 2003. Luego te das cuenta de que es un campeonato donde se dan circunstancias que favorecen la adaptación del jugador a España. Si hay centros de formación que trabajan bien son los franceses, con una liga muy competitiva. Además a nivel de salarios y traspasos, es más asequible que otras como la italiana o la alemana. Se unen esas tres cosas", aclaró.

En cuanto a su apoyo al grupo vía redes sociales, admitió que le gusta hacerlo no sólo cuando las cosas marchan bien. "A mí este grupo me ha dado mucho y a veces uno tiene que estar al lado del grupo cuando lo necesita. Cuando se consiguen éxitos no hace falta, porque está todo el mundo. Yo escribo eso pensando en mis jugadores, un grupo magnífico y envidiable. Hay gente que dice que eso no es exigencia y todo lo contrario. En exigencia no me gana nadie. Podrá haber gente que entienda más que yo y sepa más de fútbol, pero eso es exigencia, en cuanto a reforzar a un grupo que nos tiene que dar muchas alegrías y nos las va a dar seguro", remarcó.

Sobre el Rennes, aclaró que, en su opinión, este año tienen un plantel más completo y que querrán despedirse de la Champions "con el listón alto". "Creo que va a ser un partido sin un claro dominador. Con esto de que no hay un premio excesivo, van a jugar más libres y va a ser un partido interesante. El que le quite el balón al otro tendrá mucho ganado. Allí nos esperaron mucho y hoy tienen a Nzonzi y Camavinga. Tendrán más manejo de balón y tendremos que quitárselo para hacerles daño", agregó.

Monchi también tuvo tiempo para valorar la ausencia de Jesús Navas, de quien dijo que "no está mal". "Tiene que recuperar y descansar y estamos gestionando un poco. Nos tiene que durar mucho y hay que gestionarlo, como a Acuña, Idrissi y otros que vendrán. Es importante que esté en el mejor momento de la mejor forma posible. Hoy no estará pero seguro que en breve estará de nuevo al 100 %".

Y tras hablar de las alternativas en la derecha, también se refirió a Idrissi: "Cada minuto que juega es una alegría porque viene sin competir casi desde marzo. Jugó la previa de Champions infiltrado, en condiciones precarias, así que cada minuto de competición es un regalo. Llevaba mucho sin jugar y tiene que hacerlo para recuperar esa explosividad que tiene. Esperemos que lo haga porque nos va a aportar cosas distintas", puntualizó.