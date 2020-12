Rennes 1-3 Sevilla FC: gana millones, prestigio y autoestima con En-Nesyri bigoleador

Ganó el Sevilla F.C.: dinero, prestigio y autoestima. En-Nesyri vuelve a demostrar que tiene gol. Cada vez está más claro que es un rematador nato. Se estrenó como goleador Koundé, que hizo de Navas (Rekik regresó al lateral zurdo). Crece como creador Óliver Torres. Ha regresado aportando fútbol y calidad Suso. Vuelve el Bono del Sevilla campeón de la Europa League. Brillante fase de grupos del conjunto de Lopetegui, con el borrón ante el Chelsea, y a esperar como segundo de grupo a su rival (un primero de grupo) en octavos de final de la Champions.

No había nada en juego. El Sevilla ya estaba clasificado como segundo de grupo y muchos aficionados sevillistas estaban más pendientes del Barça-Juve y de qué equipos se clasificaban como primeros de grupo que del intrascendente partido ante el Rennes. Pero al Sevilla le hacía falta ganar después de una semana negra (goleado con pésima imagen ante el Chelsea en Champios y derrota por la mínima frente al Real Madrid).

Ha ganado con cierta comodidad, con efectividad arriba y con tres buenos goles (uno de Koundé y dos de En-Nesyri). No sólo suma tres puntos más en una fase de grupos que la cierra con 13 puntos: un empate y una derrota (ante el Chelsea) y cuatro victorias (dos ante el Krasnodar y dos ante el Rennes). También gana dinero (ya supera los 60 millones de ingresos), 2,7 millones de euros, el prestigio que siempre da la UEFA Champions League y la autoestima que necesitaba un equipo tocado anímicamente para medirse el próximo sábado al Getafe.

No ha hecho un gran encuentro el Sevilla, pero fue creciendo en el juego en un equipo con muchas rotaciones. Hasta siete cambios introdujo Lopetegui en el once y, al menos, no hubo la descomposición que mostró ante el Chelsea. Le ha costado coger continuidad en el juego y sólo en la recta final de la primera parte ha mostrado el fútbol dominador, de control y de posesión con el que brilló en muchos encuentros de la pasada temporada.

En los primeros minutos de tanteo ambos equipos trataron de hacerse con la posesión del balón. Arrancó mejor el Rennes, más intenso que el Sevilla y realizando una presión alta e intensa. Por los laterales han llegado las dos mejores ocasiones del conjunto francés. Un error de Koundé en el minuto cinco dejó a Nian con opciones de intentar sorprender a Bono, adelantado, por alto en un disparo lejano.

Dos minutos después, no cerró por dentro Rekik un pase de Camavinga con el que Doku asistió de nuevo Nian, quien a punto estuvo de adelantar al Rennes con su disparo raso, que se marchó por el palo izquierdo defendido por Bono. La réplica del Sevilla llegó con un buen pase de Diego Carlos a En-Nesyri, que forcejeó con un defensor del conjunto francés en una acción en la que pudo haber sido penalti de no haber estado en fuera de juego.

Se fue asentando poco a poco el Sevilla, incomodado por un Rennes con muy buen trato de balón. El triángulo Gudelj, Rakitic y Oliver Torres no termina de funcionar en la elaboración y, para no arriesgar, a veces el conjunto de Lopetegui optó por el pase largo, sin terminar de conectar con En-Nesyri.

Hasta los 20 minutos no llegó la primera ocasión del Sevilla: cabezazo de En-Nesyri que se marcha por la base del palo izquierdo de Salin. Fue la primera jugada elaborada de un Sevilla que iba mejorando poco a poco. En el 27, llega un paradón de Bono a remate de Nian desde el punto de penalti en otra internada del Rennes por la banda defendida por Rekik. Profundizó Camavinga para conectar con Doku y éste con Nian, pero la milagrosa mano de Bono que mantuvo al Sevilla en el partido. La réplica del Sevilla llegó en un libre directo lanzado por Suso al centro de la portería. En la siguiente jugada, en el 32', llegó el tanto de Koundé con la zurda desde el borde del área asistido por Idrissi. Le pega con el exterior de su pierna izquierda y el balón hace una parábola que sorprende a Salin.

Se tranquiliza el Sevilla y llegan los mejores minutos del conjunto de Lopetegui en la recta final de la primera parte. Dominador absoluto del balón, haciendo correr al Rennes y llevando el esférico de banda a banda hasta encontrar el hueco para el remate o el último pase. Idrissi intenta una internada en el área, en la que le estorba su compañero Rekik; y Suso, con muchísima calidad, finaliza una gran jugada de posesión del Sevilla con un disparo que envía a córner con una mano el meta Salin. Justo antes del descanso anota otro golazo En-Nesyri, en un cabezazo en el primer palo a centro de Óliver Torres. 0-2.

En la segunda mitad, el Sevilla intenta que no pase nada, que corran los minutos, pero se va relajando y Bono tiene que hacer un par de paradones para mantener su portería a cero en una doble ocasión del Rennes.Pasan los minutos y el Rennes tiró de orgullo para tratar de acortar distancias. Lopetegui refrescó la banda izquierda dando entrada a Ocampos en el 71' por un Idrissi muy apagado (acusa el internacional la falta de actividad de los últimos meses). Y Fernando sustituye en el 75' a Sergi Gómez, que se marcha con molestias. Entra poco después Óscar Rodríguez por Suso y lo hace asistiendo magníficamente a En-Nesyri, que se plantó solo ante el Salin y cruzó el balón a la red con gran acierto sentenciando el partido con el 0-3.

Tras los cambios de Mudo por Óliver y Carlos Fernández por En-Nesyri llegó un penalti muy dudoso en una carga de Diego Carlos que revisa el colegiado en el VAR. Transformó Rutter a la escuadra el 1-3 definitivo.



El once y el banquillo del Sevilla F.C.:

Lopetegui no ha reservado a nadie y saldrá con lo mejor que se ha llevado a Francia. El once inicial estará formado por: Bono, Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik, Gudelj, Óliver, Rakitic, Suso, Idrissi y En-Nesyri.

En el Rennes, por su parte, habrá algún viejo conocido. Sale con Salin; Traoré, Da Silva, Soppy, Dalbert, Maouassa; Nzonzi, Camavinga, Doku, Grenier y Niang.

Rennes y Sevilla FC se despiden de la Fase de Grupos de la Champions con el honor y un buen pellizco econímico en juego.