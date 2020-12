El balsámico regreso de Acuña

Respira más tranquilo Julen Lopetegui, tras recuperar para la causa a Marcos Acuña. El que fuese elegido como reemplazo de Sergio Reguilón se ha perdido los últimos cinco encuentros, los cuales han traído al técnico vasco del Sevilla FC por la calle de amargura.

Primero, apostó por su sustituto natural, un Segio Escudero que volvió a hacerse daño en el codo y, al no poder tirar del también lesionado Pablo Pérez, se decantó por Karim Rekik, un central zurdo que había disputado ya una veintena de encuentros en esa demarcación en sus anteriores equipos. Pero no debió convencerle mucho el ex del Hertha de Berlín, cuando Lopetegui tiró de Aleix Vidal a las primeras de cambio.



El cataláante el Real Madrid actuando a pierna cambiada, sobre todo para profundizar, peroen el estadio del Rennes, dondele volvieron completamente loco, como muestra el mapa de calor del ataque del conjunto de Julién Stephan, que disparó hasta en 18 ocasiones sobre la portería de Bono; 12 de ellas, desde dentro del área. Y ahí se aprecia bien qué parte pisaron los galos... la defensida por Rekik.

Con Acuña, además, el Sevilla FC volverá ganará una interesante alternativa para atacar. No ya porque el ex del Sporting de Portugal sí suela alcanzar la línea de fondo, sino porque su centro suele ser fuerte y preciso, algo que agradecerán De Jong y En-Nesyri. Pero, además, Lopetegui podrá dar más descanso a Navas y Koundé, pues Aleix ya parece enchufado y en la derecha se sentirá realmente a gusto.