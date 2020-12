Diego Carlos: "Un poco más de comunicación nos servirá para ocupar mejor los espacios"

El brasileño Diego Carlos no tiene preferencia de cara al rival para octavos de la Champions League, dado que "todos los equipos tienen calidad". "Hay equipos muy buenos, pero nosotros estamos muy contentos con esta clasificación. Nosotros queríamos ser primeros, sabíamos la calidad que tenía el Chelsea, pero el resultado no fue bueno. Lo importante es que estamos clasificados. Yo no tengo preferencia, porque sabemos cómo es la Champions", aseguró en 'Radio Marca Sevilla' el defensa, el jugador nervionense que más minutos acumula.

"Estoy muy contento con la confianza del míster. Trato de hacer el mejor trabajo. Hasta ahora estoy muy contento con los minutos, y a seguir a por más", apuntó, no sin resaltar la adaptación constante por el movimiento de fichas en la línea defensiva dadas las incidencias.

"Son muchos partidos, un día tras otro. Tenemos que recuperar lo mejor posible. Un poco más de comunicación nos servirá para ocupar mejor los espacios. Después de lo que pasó con el Chelsea, estamos mejor", recalcó.

Diego Carlos aspira a "estar lo más alto posible, ahí arriba". "Para eso nos toca ganar partidos. Siempre queremos ganar, independientemente de la competición. Nos queda mucho. No podemos dejar de tener confianza. Las cosas son así, hoy estás bien y mañana estás mal. Tenemos que seguir trabajando y buscando nuestro objetivo", apuntó al ser cuestionado por la falta de verticalidad cuando el rival se encierra.

"Tenemos muchas alternativas. Cada partido es diferente. Tenemos que estar preparados para cada equipo. Yo quiero llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y en el resto de competiciones", manifestó el brasileño, que no entró a valorar el seguimiento de otros grandes de Europa.

"Por parte de mi agente no he tenido contacto alguno. Yo pienso siempre en mi club, en evitar lesiones y estar siempre jugando", matizó el sevillista, que sueña con estrenarse con su combinado nacional. "Trabajo lo mejor posible para poder debutar en la selección brasileña, poder jugar al menos un minuto con esa camiseta que me gusta tanto", apuntó.

"Todos los futbolistas tienen que tener mucha ambición en seguir creciendo, pero el año ha sido gratificante. Todos mis familiares en Brasil estaban muy felices. Agradezco esto al Sevilla por todo lo que ha hecho. Me gusta mucho Sevilla, es una ciudad maravillosa", concluyó.